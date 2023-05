Przydacz: Zełenski jeździ, aby podgrzać tematykę wojny

W środę wieczorem na lotnisku Schiphol w Amsterdamie wylądował holenderski rządowy samolot z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie. Jak przekazały tamtejsze media, prezydent Ukrainy ma wygłosić w Hadze przemówienie pod hasłem "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości".

To właśnie w Hadze mieści się siedziba Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Holenderskie media piszą, że 4 maja jest Dniem Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i późniejszych konfliktów zbrojnych w Holandii, ale podkreślają przy tym, że wizyta prezydenta Ukrainy w Niderlandach nie została wcześniej oficjalnie zaplanowana na ten termin. Ze względów bezpieczeństwa termin niemal do końca był trzymany w tajemnicy.

Wcześniej przywódca Ukrainy odwiedził Finlandię.

Przydacz: Na Zachodzie temat wojny jest przykrywany

– Prezydent Zełenski, jeszcze będąc tutaj w Polsce mówił, że będzie chciał aktywnie, dyplomatycznie, spędzić czas w najbliższych tygodniach, budując poparcie jeśli chodzi o dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy, ale też w kontekście przyszłego szczytu NATO w Wilnie – mówił w Polsat News prezydencki minister Marcin Przydacz.

– Żyjemy w takich czasach, że informacje z każdą minutą zmieniają się, zaczynają nużyć odbiorcę. Gdzieś na Zachodzie te informacje są przykrywane już dodatkowym infotainmentem, ale jednak sprawy bezpieczeństwa powinny być wysoko na agendzie. Nie powiedziałbym, że to jest tak, że zachodni liderzy w jakiś sposób zmieniają swoją postawę, natomiast wiadomo, że nie może być tak, że przez cały rok na pierwszych stronach gazet jest tylko sytuacja na Ukrainie. Nie dziwię się prezydentowi Zełenskiemu, że jeździ po to, by podgrzać tę tematykę w wymiarze informacyjnym – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

