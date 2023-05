Szrot: Trybunał Konstytucyjny ma na to jeszcze chwilę

10 lutego prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kilkanaście dni później kancelaria prezydenta przesłała do TK odpowiedni wniosek. Od tamtego momentu minęły ponad dwa miesiące, a ustawa, która zdaniem rządu ma odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy, nadal nie została rozpatrzona przez trybunał.

Prezydent Duda nie krył swojej irytacji brakiem działań ze strony prezes TK Julii Przyłębskiej.

– Więc niech się Trybunał Konstytucyjny odkłóci, skoro jest wewnętrznie skłócony i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy – stwierdził w jednym z wywiadów.

Apel nadal aktualny

Ostatecznie termin rozprawy dotyczący nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został wyznaczony na 30 maja. Mimo to, prezydent Duda podtrzymuje swoje zdanie na temat konieczności "odkłócenia się" sędziów TK. Mówił o tym w czwartek szef jego gabinetu Paweł Szrot.

– Jestem niepoprawnym optymistą i liczę na to, że prawnicy, którzy wchodzą w skład tego szacownego organu są osobami odpowiedzialnymi, cechującymi się patriotyzmem i zrozumieniem dla własnej roli i własnych zadań – powiedział w Poranku Radia Wnet.

– Apel pana prezydenta pozostaje cały czas aktualny: [Trybunał Konstytucyjny- przyp. red.] powinien się odkłócić. Ma na to jeszcze chwilę – dodał.

UE jest wartością

Podczas rozmowy na antenie rozgłośni poruszono także temat obecności Polski w Unii Europejskiej. Jak powiedział Szrot, prezydent Duda podkreślał, że "integracja ze strukturami świata Zachodu, wolnego świata – NATO, ale również Unią Europejską – jest atutem Polski w walce o suwerenność". Mimo niezaprzeczalnych zalet, prezydent "dostrzega te wszystkie ułomności, którymi się charakteryzuje Zachód, wszystkie jego błędy, również instytucjonalne, jeśli chodzi o UE".

– Pan prezydent uważał i uważa, i będzie uważał, że Unia Europejska to bardzo wartościowy projekt i należy walczyć, żeby miał właściwy kształt, a tym właściwym kształtem powinno być forum współpracy, ścisłej współpracy suwerennych narodów, to nie ulega żadnej wątpliwości – powiedział Szrot.

