"Pewnego dnia tak się stanie". Szef MSZ Czech o przyszłości NATO

Minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Jan Lipavsky apeluje o dostarczenie Ukrainie wszelkich niezbędnych środków do prowadzenia wojny z Rosją. Szef czeskiej dyplomacji postuluje znalezienie sposobów na zaopatrzenie ukraińskiej armii w amunicję. Lipavsky uważa także, że NATO powinno przygotować się na moment, w którym Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem Sojuszu.

– Uważam, że najlepszą gwarancją dla Ukrainy jest zapewnienie jej praktycznie wszystkich niezbędnych środków, których potrzebuje do obrony przed rosyjską inwazją imperialistyczną. Obecnie toczy się wiele dyskusji na temat dostarczania amunicji. Dlatego absolutnie zgadzam się, że jest to konieczne, aby znaleźć sposoby zaopatrzenia armii ukraińskiej w amunicję – powiedział Lipavsky cytowany przez "Voice of America".

Ukraina w NATO

Czeski minister jest też przekonany, że Ukraina zostanie członkiem NATO, ale nie od razu. – Myślę, że powinniśmy poważnie o tym porozmawiać. Nie stanie się to od razu, ale pewnego dnia tak się stanie i powinniśmy być na to gotowi. I powinniśmy też nad tym pracować – powiedział czeski minister.

Szef czeskiego MSZ zaznaczył też, że kwestia członkostwa Ukrainy w NATO powinna być poważnie rozważona na lipcowym szczycie Sojuszu w Wilnie.

– Teraz nie wiemy, jakie będą wyniki szczytu wileńskiego. Będzie o tym mowa na spotkaniu ministerialnym NATO w Oslo, gdzie będziemy o tym rozmawiać. Oczywiście będzie [podjęta - przyp. red.] kwestia członkostwa Ukrainy w NATO, ale musimy być politycznie gotowi, aby dać znak, że myślimy o tym poważnie, że Europa potrzebuje nowych ram bezpieczeństwa. A NATO powinno poważnie rozważyć kwestię członkostwa Ukrainy – powiedział Lipavsky.

Zauważył też, że Ukraińcy zdecydowali, że chcą być częścią zachodniej cywilizacji, zachodniego społeczeństwa. A do tego potrzebne jest nie tylko przystąpienie do NATO, ale także do Unii Europejskiej, choć jest to trudne do osiągnięcia.

