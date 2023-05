Dzień Strażaka. Prezydent: Jesteście podstawowym elementem bezpieczeństwa Polski

Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczył stopnie generalskie czterem oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości głowie państwa towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

twitter

Awanse i prezydenckie odznaczenia

Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej (PSP) awansowani zostali: brygadier Krzysztof Kędryk – Opolski Komendant Wojewódzki PSP; brygadier Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP; brygadier Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP; brygadier Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.

Do promocji na pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana – przystąpiło ponad 300 funkcjonariuszy. Prezydent wręczył też odznaczenia państwowe, w tym po raz pierwszy Krzyż Świętego Floriana, polskie cywilne odznaczenie państwowe, wprowadzone nowelą ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Krzyż nadawany jest przez głowę państwa na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem ochotniczych straży pożarnych.

Za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej oraz za działalność społeczną Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

"Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył mnie dziś Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, dziękuję! Dziękuję rodzinie, PSP i OSP oraz wszystkim, którzy wspierają mnie w służbie państwu i społeczeństwu. Ku Chwale Ojczyzny!" – napisał na Twitterze Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

twitter

Podstawowy element bezpieczeństwa

– Jesteście podstawowym, obok policji i wojska, elementem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękujemy wam za to z całego serca. (...) To wiele lat wysiłków, często ryzyka, nieprzespanych nocy, ale przede wszystkim służby, służby i jeszcze raz służby dla bliźnich, dla nas, dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za to ogromnie jako prezydent Polski, dziękuję za to także po prostu jako obywatel – mówił w trakcie uroczystości Andrzej Duda.

Przywódca podziękował strażakom pożarnym za wsparcie na granicy polsko-białoruskiej oraz pomoc dla walczącej Ukrainy.

Czytaj też:

Międzynarodowy Dzień Strażaka. Szef MSWiA: Dziękuję, że niesiecie pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują