"Bój się, Zełenski". Kremlowski propagandysta: Odliczanie się zaczęło

3 maja nieznane drony zaatakowały Kreml. Administracja prezydenta Rosji od razu wskazała Ukrainę jako sprawcę ataku i oświadczyła, że Kijów rzekomo usiłował w ten sposób zabić Władimira Putina. Jednocześnie Moskwa nie przedstawiła żadnego dowodu na takie twierdzenia.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział z kolei, że Ukraina nie brała udziału w tym ataku. – Nie atakujemy Putina ani Moskwy – oznajmił na konferencji prasowej.

Groźby pod adresem Zełenskiego

Po wydarzeniach z 3 maja w Rosji wybuchła kolejna seria gróźb pod adresem Ukrainy, wzywających do ataków na ośrodki decyzyjne, w tym z użyciem taktycznej broni jądrowej. Były prezydent i były premier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew wezwał do zabicia Wołodymyra Zełenskiego.

Także według rosyjskich propagandystów, właściwą odpowiedzią na domniemany atak ukraiński na Kreml jest zabicie przywódcy Ukrainy. – Bój się, Zełenski. Odliczanie się zaczęło – mówił w swoim autorskim programie Władimir Sołowjow i pokazał na wizji grafikę, która przedstawia prezydenta USA Joe Bidena i przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a za nimi płonący Kreml.

Sołowjow porównał atak dronów na Kreml do zamachów Al-Kaidy na Stany Zjednoczone. – My znamy prawdę. To bardzo proste: ukraińscy naziści próbowali zamordować naczelnego wodza naszego kraju – stwierdził.

– Niech Zełenski się ukryje, a i tak zostanie wyeliminowany – oznajmił z kolei członek rosyjskiej Dumy Państwowej Andriej Gurulow. – Powinniśmy oficjalnie ogłosić, że całe kierownictwo tego terrorystycznego narodu podlega fizycznej eliminacji. Nie powinniśmy się tego wstydzić. Oni po prostu nie powinni istnieć na tej ziemi. (...) Trzeba tylko wpierw zniszczyć ukraińskie systemy obrony powietrznej, a potem ruszyć z nalotami – powiedział.

Czytaj też:

"Twierdzenia Rosji są fałszywe". Kirby odpowiada na oskarżenia MoskwyCzytaj też:

Atak na Kreml. Podolak: Inscenizacja