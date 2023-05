Zełenski: Rozumiemy, że nie wejdziemy do NATO, dopóki trwa wojna

Zełenski podkreślił, że Ukraina chciałaby usłyszeć od partnerów na wileńskim szczycie "coś więcej" niż tylko "otwarte drzwi" do NATO.

– Jesteśmy realistami, rozumiemy, że nie wejdziemy do NATO, dopóki wojna trwa. Ale nawet w czasie wojny chcemy usłyszeć wyraźny sygnał, że po wojnie wejdziemy do NATO – powiedział ukraiński prezydent na wspólnej konferencji prasowej z premierem Holandii Markiem Rutte w Hadze.

Odpowiadając na pytanie o Ukrainę i NATO, Rutte przypomniał słowa sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga o tym, że Ukraina "należy do rodziny euroatlantyckiej" i "pewnego dnia będzie w NATO".

– Holandia popiera ambicje Ukrainy związane z członkostwem w NATO. Obecnie pracujemy nad tym, aby na szczycie w Wilnie zrobić wyraźny krok do przodu, a nie wracać do sformułowań, które były na szczycie w Bukareszcie (w 2008 r. - red.), czy jakichkolwiek innych – stwierdził Rutte, dodając, że szczegóły zostaną umówione w ciągu najbliższych 4-6 tygodni.

Kto nie chce Ukrainy w NATO?

Na początku kwietnia "Financial Times", powołują się na cztery źródła dyplomatyczne, napisał, że Stany Zjednoczone, Niemcy i Węgry sprzeciwiają się zamiarom innych państw NATO, by na szczycie w Wilnie zaproponować Ukrainie "mapę drogową" członkostwa w Sojuszu.

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez rosyjskiego perzydenta Władimira Putina wojna trwa już ponad rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina przygotowuje się do szczytu NATO w Wilnie i oczekuje politycznego zaproszenia do Sojuszu. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba uważa, że NATO powinno podjąć decyzję polityczną, która albo określi harmonogram akcesji Ukrainy bezpośrednio na szczycie w Wilnie, albo zobowiąże je do przedstawienia go do końca 2023 r.

Spotkanie szefów państw i rządów NATO odbędzie się w litewskiej stolicy w dniach 11-12 lipca 2023 r.

