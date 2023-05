Ustawa ws. ochrony dzieci. "Chcemy, by był realizowany konstytucyjny obowiązek państwa"

W czwartek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Tematem była inicjatywa ustawodawcza mająca na celu zatrzymanie seksualizacji dzieci. Jej autorzy, którzy domagają się ochrony najmłodszych w przedszkolach oraz szkołach, rozpoczęli właśnie zbiórkę podpisów pod projektem.

Projekt przygotował komitet obywatelski "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców". Aby projekt mógł zostać złożony w Sejmie, musi podpisać się pod nim 100 tys. obywateli. Na uzbieranie podpisów komitet ma trzy miesiące.

Nowe przepisy

Jarosław Kaczyński zauważył, że celem nowych przepisów jest niedopuszczenie do poddawania dzieci "praktykom, które są dla nich z pewnością szkodliwe i mogą prowadzić do zmian psychicznych, które będą przeszkadzały im w dorosłym życiu".

– Jeżeli chodzi o dzieci, to tu muszą być ograniczenia. Osoby dorosłe same mogą podejmować decyzję, ale dzieci należy chronić. Chodzi o szkoły, dyrekcje i kuratoria. Ode mnie to tyle. Ja chciałbym tu podziękować tylko na koniec pani marszałek za tę inicjatywę i objęcie jej patronatem. To bardzo ważne – mówił prezes PiS.

Konstytucyjny obowiązek

W audycji "Temat dnia" na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki zaznaczył, że władze państwowe powinny realizować konstytucyjny obowiązek dotyczący kształcenia dzieci w takim systemie wartości, który jest zgodny z system wartości ich rodziców.

– Ministerstwo Edukacji i Nauki przyjmuje z radością tę propozycję, czyli powstanie komitetu społecznego, który rozpoczął dzieło zbierania podpisów. To jest dla nas ważny sygnał odnoszący się do dwóch projektów. Były one znacznie szersze, ale także proponowały rozwiązania, według których ograniczone byłoby wejście do szkół organizacji, których aktywność wykraczałaby poza to, co jest właściwe dla programu nauczania, a także stała w sprzeczności z systemem wartości akceptowalnym przez rodziców – oznajmił Bernacki. – Prawo do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami ich rodziców jest zagwarantowane w konstytucji – przypomniał.

