Żaryn: Rosyjska dezinformacja wykorzystuje protesty sektora rolnego

Od kilku miesięcy polskie organizacje rolnicze protestują przeciwko napływowi ukraińskiego zboża do Polski. Działacze są zdania, że zboże z Ukrainy w ogromnych ilościach psuje krajowy rynek.

Według rolników, wszystkie transporty ukraińskiego zboża do naszego kraju powinny być przeładowywane na granicy i plombowane, zaś odplombowywane dopiero w portach, aby zboże nie trafiało na polski rynek w sposób nieregulowany.

Kryzys zbożowy

W związku z narastającym kryzysem zbożowym, 15 kwietnia polski rząd podjął decyzję o tymczasowym zakazie importu zboża i dziesiątek innych rodzajów żywności z Ukrainy. Co więcej, kraje wschodniej Unii Europejskiej zwróciły się do Brukseli o rozważenie wspólnego mechanizmu skupu zbóż i subsydiów dla lokalnych rolników w przypadku przekroczenia określonych poziomów importu z Ukrainy oraz zachęt do tranzytu towarów rolnych.

W tym tygodniu Komisja Europejska zakazała dostaw ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE od 2 maja do 5 czerwca bieżącego roku, jednocześnie zezwalając na jego tranzyt i eksport do innych państw Unii. Podjęte kroki mają na celu złagodzenie wąskich tzw. gardeł logistycznych. Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych zakazów dotyczących importu pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika oraz wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

Dezinformacja

"Rosyjska dezinformacja wykorzystuje protesty sektora rolnego. Promowane są narracje, mające prezentować pogarszający się stan stosunków polsko-ukraińskich. Głównym celem tych działań jest osłabienie chęci niesienia pomocy i prowadzenia biznesu z Ukrainy przez Polskę oraz państwa UE" – oznajmił w czwartek we wpisie na portalu społecznościowym Twitter Stanisław Żaryn.

Wcześniej pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP informował, że Kreml wzmacnia operacje propagandowe wymierzone w dobry wizerunek Polski i pomoc niesioną Ukrainie. Rosjanie przedstawiają nasze zaangażowanie jako nieszczere, przewrotne i nieefektywne.

