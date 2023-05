"Sygnał ostrzegawczy". Polacy wydali wyrok na opozycję

Badanie pokazuje fatalną ocenę, jaką respondenci wystawili partiom opozycyjnym. Zdecydowana większość z uczestników sondażu nie wierzy w to, że opozycja jest gotowa na przejęcie władzy w kraju.

Fatalne wieści dla opozycji

Respondentom zadano pytanie o to, czy opozycja jest gotowa, by przejąć rządy w Polsce. 51 proc. ankietowanych uznało, że nie (31 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie", podczas gdy 20 proc. wybrało opcję "raczej nie").

38 proc. biorących udział w badaniu jest zdania, że opozycja podoła zadaniu rządzenia państwem. 11 proc. z tej grupy wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 27 proc. - "raczej tak". 11 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć”.

Jak czytamy na łamach "Rzeczpospolitej", na zlecenie której przeprowadzono badanie, "opozycja ma kłopot z przekonaniem obywateli, że jest gotowa na odebranie władzy PiS". Co więcej, gazeta stwierdza, że wyniki badani to sygnał ostrzegawczy dla "czterech partii anty-PiS".

Sceptyczni wyborcy

Wiara w to, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy zmienia się (co zrozumiałe) diametralne, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wyborców przeciwnych Prawu i Sprawiedliwości. W tej grupie 22 proc. respondentów uważa, że opozycja zdecydowanie nadaje się do przejęcia władzy. 48 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". Co czwarty badany (25 proc.) uważa jednak, że opozycja nie jest gotowa, aby objąć stery władzy.

Sytuacja nie wygląda lepiej, jeśli weźmie się pod uwagę wyborców niezdecydowanych. Tutaj zaledwie 17 proc. uważa, że opozycja poradzi sobie z rządzeniem państwem. 50 proc. uważa, że nie poradzi sobie z tym zadaniem. 37 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

"A skoro tak wielka grupa nie wierzy albo nie wie, to raczej zmobilizowana w dniu wyborów nie będzie. No, chyba że przejmie ją konkurencja ze Zjednoczonej Prawicy” – konkluduje "Rzeczpospolita".

Badanie IBRiS przeprowadzono metodą CATI na 1100-osobowej grupie respondentów.

