Brzezinski: Rosja boi się amerykańskiego wojska. Polska jest bezpieczna

– Rosyjskie wojsko boi się amerykańskiego i dlatego też Polska jest bezpieczna – powiedział w krótkiej rozmowie z korespondentem Radia ZET w USA, Danielem Bociągą amerykański ambasador Mark Brzezinski.

Brzezinski: Nie szukamy możliwości wejścia do walki

Dyplomata podkreślił, że o znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej świadczą dwie wizyty prezydenta USA Joe Bidena, a także podróż wiceprezydent Kamali Harris oraz wielu innych członków gabinetu, kongresmenów i senatorów.

– Fakt, że prezydent Biden odwiedził Polskę dwukrotnie, mówi wszystko na temat tego, jak mocno ta administracja docenia to, co Polska robi. Traktujemy Polskę jako humanitarne mocarstwo – powiedział ambasador.

twitter

Zapytany o rolę NATO wobec trwającej wojny Rosji z Ukrainą Brzezinski odpowiedział, że Sojusz Północnoatlantycki okazał się silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. – Mierzymy się z zagrożeniem ze wschodu. Nie szukamy możliwości wejścia do walki, ale daliśmy do zrozumienia, że będziemy bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO. Na tym polega kolektywna obrona, która na szczęście działa – powiedział.

twitter

Ambasador USA: Polska jest bezpieczna

Podobne zapewnienie padło ze strony Brzezinskiego w wywiadzie dla Telewizji Republika w lutym. Prowadzący rozmowę Marcin Kożuszek przypomniał deklarację Joe Bidena z ubiegłorocznej wizyty w Polsce, że "USA będą bronić każdego centymetra terytorium NATO". Zapytał amerykańskiego dyplomaty o to, czy słowa te powinny wybrzmieć jeszcze raz. Jak podkreślił wojna na Ukrainie trwa już prawie rok, a tego typu zapewnienia stanowią gwarancję bezpieczeństwa Polski oraz dla całej flanki NATO.

– Jak pan wie, wiele słyszymy od czołowych amerykańskich przywódców. Nie tylko prezydent Biden o tym mówi. Oczywiście to jest najważniejsze, ale też wiceprezydent Kamala Harris, nasi sekretarze stanu, szefowie sztabów. Wszyscy wyrażają to samo, to są te same słowa. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Mark Milley, kiedy był w Muzeum Powstania Warszawskiego, też przyznał, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO zostanie obroniony. Mogę powiedzieć otwarcie, że Polska jest bezpieczna i jest zabezpieczona – odpowiedział Brzezinski.

W trakcie drugiej wizyty w Polsce, w lutym 2023 roku, Joe Biden powtórzył zapewnienie o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Polski.

Czytaj też:

USA potwierdzają gwarancje bezpieczeństwa i wzmacniają współpracę z azjatyckim sojusznikiemCzytaj też:

Biden w Warszawie: Atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich