Czy wykształcone kobiety nie chcą rodzić dzieci?

Czy to prawda, że kobiety które wybierają drogę kariery zawodowej, są mniej skłonne do zakładania rodziny? To jedno z ważnych pytań, jakie muszą postawić sobie politycy i urzędnicy, a także eksperci zajmujący się polską demografią.

Obiegowa opinia w tej sprawie jest raczej taka, że "robienie kariery" przez kobiety odciąga je od zawierania związków małżeńskich, czy szerzej, takich związków, które skutkują decyzją o przyjęciu potomstwa. Sprawa jednak nie jest prosta. Ariel Drabiński, ekspert od spraw demograficznych opublikował ostatnio w mediach społecznościowych wyniki dwóch badań, które zdają się zaprzeczać takiej obiegowej opinii. Z pierwszych danych wynika, że w Stanach Zjednoczonych to kobiety z wyższym wykształceniem chętniej wychodzą za mąż, a te które przerwały studia lub ich nie podjęły rzadziej znajdują sobie męża. Jak wiadomo każdy przypadek jest indywidualny, za każdą statystyka stoi wiele ludzkich dramatów i złożonych sytuacji, jednak składają się one ostatecznie na taki, a nie inny obraz całości. Z badań jakie przeprowadzono w Szwecji wynika zaś, że im większy dochód kobiety, tym większy poziom dzietności.