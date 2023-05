Kaczor: Ta władza powinna się zmienić

"Nie jestem kibicem obecnej sytuacji politycznej. Często pytam żonę, co możemy z tym zrobić. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie przyczynić się do jakiejś zmiany. Bo jeśli nie, to wyrzućmy to z pamięci, żeby nie udławić się własną złością i żółcią. A jeśli tak, to działajmy! Jedno wiem na pewno – ta władza powinna się zmienić, bo narobiła zdecydowanie więcej złego niż dobrego. Rządzący odpowiadają za straszliwy bałagan w ludzkich mózgach i uczuciach" – stwierdził aktor znany m.in. z "Polskich dróg", "Jana Serce" oraz "Złotopolskich" w rozmowie z Onetem.

Kaczor przekonuje, że "nie można doprowadzać do sytuacji, kiedy społeczeństwo skupia się na tym, co je dzieli, zamiast na tym, co je łączy. To okropne, szkodliwe i wrogie Polsce".

Kaczor: Przyjaźń w ramach UE

Zdaniem artysty Polska powinna być w grupie krajów dążących do mocniejszej integracji w ramach UE, bo to pozwoli na rozwój. "Nie jesteśmy ani największym mocarstwem na świecie, ani potęgą gospodarczą, więc powinniśmy się jednoczyć i wspólnie budować wspaniały kraj w przyjaźni z innymi, w ramach Unii Europejskiej. Jeśli komuś coś nie odpowiada, niech mówi o tym głośno. Pochylmy się nad tym i spróbujmy coś poradzić. A nie wprowadzajmy w pośpiechu rozporządzeń, zarządzeń i uchwał, które regulują życie Polaków. Moje życie i moja wolność są wyłącznie moje. Nikt nie ma prawa mi ich zabierać. Nikt nie ma prawa potępiać mnie za to, że walczę o nie. A teraz, niestety, tak się dzieje" – stwierdza gorzko aktor.

Pytany, czy obecna rzeczywistość społeczno-polityczna przypomina mu tę z filmów Stanisława Barei, odparł: "Zgodziłbym się, gdyby nie to, że na filmach Barei można było się pośmiać, a patrząc na to, co dzieje się teraz w Polsce, można jedynie się popłakać i pochylić ze smutkiem głowę. Ale głęboko wierzę, że najbliższe wybory to zmienią. Warunek jest jeden – politycy muszą zrozumieć, że ważniejszy teraz jest los Polski, niż ambicje poszczególnych ugrupowań i działacz".

