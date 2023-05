Morawiecki: Rząd PiS robi wiele, by poprawić los osób z niepełnosprawnościami

"5 maja obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wiele, by poprawić los osób z niepełnosprawnościami. Właśnie ruszył nabór do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Dostępna przestrzeń publiczna". Wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami można składać do 15 lipca. Warto skorzystać z okazji i wspierać pracę osób z niepełnosprawnościami" – napisał w piątek na portalu społecznościowym Facebook premier Mateusz Morawiecki.

Ruszył nabór

Do 15 lipca tego roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu można otrzymać do 80 proc. dofinansowania.

Program realizowany jest przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego; kościoły lub inne związki wyznaniowe; organizacje pozarządowe; podmioty lecznicze świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Protest w Sejmie

Przypomnijmy, że w marcu w Sejmie odbył się protest rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. "Żeby dalej działać, musimy być zdrowi, czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby później zrobić dwa do przodu" – oznajmiła w mediach społecznościowych poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich, tłumacząc decyzję o zakończeniu protestu.

Głównym postulatem protestujących było zrównanie renty socjalnej z płacą minimalną (3 490 złotych brutto). Rząd zapowiedział wprowadzenie nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyniesie ono 200 proc. renty socjalnej.

