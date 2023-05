USA pouczały Węgry. Ostra odpowiedź Szijjarto

– Węgry powinny zająć się wojną w Ukrainie, a nie udawanymi problemami – stwierdził w czwartek Pressman. Jego wypowiedź była związana z organizowaną w Budapeszcie konferencją Conservative Political Action Conference – słynną, cykliczną amerykańską, konserwatywną konwencją.

Ambasador stwierdził, że Szijjarto był w Moskwie kilkakrotnie już po wybuchu wojny, a jednocześnie ani razu nie spotkał się z Dmytro Kułebą, szefem ukraińskiego MSZ. Pressman stwierdził, że niepokoi go wzrost rosyjskiej propagandy na Węgrzech.

Na jego słowa zareagował już minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto.

– Działania ambasadora USA w Budapeszcie Davida Pressmana są przejawem propagandy wojennej – ocenia Szijjarto. W jego opinii Waszyngton próbuje wepchnąć Węgry do obozu wojennego. – My należymy do globalnej większości, która chce pokoju – zapewnia.

Szijjarto: Proszę nie traktować Węgier jak kolonii

To nie pierwszy raz, gdy dochodzi do sporu na linii Budapeszt-Waszyngton. – Chcę jasno powiedzieć, że nie ma takiej ilości plakatów, konferencji prasowych oraz dolarów przekazanych opozycji, która odwiedzie węgierski rząd od jego pokojowego stanowiska. Wszelkie próby czynione w tym kierunku są daremne – podkreślił Szijjarto w trakcie kwietniowej konferencji prasowej.

– Węgry są państwem i proszę nas nie traktować jako czyjąkolwiek kolonię – przekonywał.

Orban: Nie wyobrażam sobie, żeby Rosja została pokonana

W węgierskim Radiu Kossuth premier Victor Orban podkreślał, że konflikt zbrojny na Ukrainie powinien zostać jak najszybciej zakończony, ponieważ nie ma w nim zwycięzców, a tylko przegrani.

– Węgry od samego początku sygnały na stanowisku, że w tej wojnie raczej nie będzie zwycięzców. Będą przegrani, ale nie będzie zwycięzców – tłumaczył szef węgierskiego rządu.

– Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek pokonał mocarstwo nuklearne – mówił premier Węgier.

