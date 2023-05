Premier zapewnia: Działam na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju

Szef rządu odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) w miejscowości Radzieje (woj. warmińsko-mazurskie).

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki opowiadał o inwestycjach rządowych w ramach rozwoju regionalnego Polski. – Zaczęliśmy w 2015 r. od naprawy i uszczelnienia budżetu państwa. Pojawiły się zupełnie nowe środki, zarówno na wielkie inwestycje, jak i na te, które mnie szczególnie cieszą: lokalne, mniejsze inwestycje, które zmieniają życie miast, miasteczek, wsi – przypomniał.

– Powodem do dumy dla nas jest to, co widzimy, jeżdżąc po Polsce i otwierając kolejne inwestycje spod znaku biało-czerwonej flagi i godła polskiego. Jedną z takich inwestycji jest rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach – podkreślił polityk.

Premier zwrócił uwagę na rolę, jaką spełnia OSP. – Wyobraźmy sobie, ile tragedii ludzkich udało się uniknąć dzięki interwencjom Ochotniczych Straży Pożarnych. To są setki tysięcy interwencji w całym kraju. To łzy szczęścia rodziców, którzy ocalili swoje dzieci. To uratowane osoby z wypadku, do których zdążyła dojechać Ochotnicza Straż Pożarna – powiedział.

Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd sfinansuje zakup około 700 wozów strażackich. Jak zauważył, od 2016 r. to już około 3000 nowych wozów strażackich we wszystkich zakątkach Polski.

– Działam i zawsze będę działał na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – takiego, który powoduje, że tam, gdzie człowiek zapuścił korzenie, tam może się też rozwijać – stwierdził szef rządu.

– Niech tablice z flagą i godłem świadczą o tym, że w ślad za naszymi słowami idą czyny. Słowa tylko brzmią, a czyny przekonują. Te inwestycje to nowe miejsca pracy. To jest koło zamachowe rozwoju społeczności lokalnych i jednocześnie nasze zobowiązanie, że taki model zrównoważonego rozwoju będziemy kontynuować – mówił.



