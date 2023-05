Jaki o telewizji TVN: Krytykują nas bez naszego udziału

W sobotnim wpisie na portalu społecznościowym Twitter Patryk Jaki skrytykował działania telewizji TVN. Europoseł zwrócił uwagę na to, że stacja komentuje zmianę nazwy partii Zbigniewa Ziobry, ale bez udziału członków formacji w programach publicystycznych.

"TVN od rana do wieczora jedzie po Suwerennej Polsce (...). Krytykują nas bez naszego udziału. Tak najłatwiej. Nie, aby był wielki żal. Niech tylko nie próbują udawać jakichkolwiek standardów dziennikarskich" – napisał Jaki.

"W Polsce nie można już normalnie dyskutować"

"Zresztą TVP też znów nas wycina. Rok mieliśmy tam ban jak krytykowaliśmy zgodę na warunkowanie wypłaty środków europejskich od kryterium oceny leworządności. Premier, wtedy razem z całą swoją świtą od prof. Czaputowicza po min. Szymańskiego przekonywali, że »nie stracimy ani jednego euro«. Jak pokazał czas mieliśmy racje" – stwierdził polityk Suwerennej Polski.

"W Polsce nie można już normalnie dyskutować, ścierać racji. Praktycznie nie ma już miejsc, gdzie mógłbym przy obiektywnym prowadzącym i równych zasadach usiąść i konfrontować poglądy z oponentem. Wszystko ze szkodą dla Polski" – zaznaczył eurodeputowany Patryk Jaki.

Konwencja Suwerennej Polski

Przypomnijmy, że w środę, 3 maja odbyła się konwencja, podczas której partia polityczna ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oficjalnie zmieniła nazwę. Zamiast Solidarnej Polski, jest to teraz Suwerenna Polska.

Lider formacji podkreślił podczas swojego wystąpienia, że zmiana nazwy partii ma wskazywać na polityczne priorytety jej działalności. Te zaś są jasne: obrona suwerenności przed działaniami Unii Europejskiej i Niemiec. – Przyjmujemy od dziś nazwę Suwerenna Polska, żeby podkreślić to, co jest dla nas najważniejsze i najdroższe. I o co zawsze toczyliśmy walkę. To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas bez nas – powiedział Zbigniew Ziobro.

