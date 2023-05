List Kalety do Czaputowicza: Czy był Pan w rządzie piątą kolumną?

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zamieścił otwarty list do byłego szefa MSZ prof. Jacka Czaputowicza. Polityk podkreśla, że "ze zdumieniem" zapoznał się z wywiadem, w którym Czaputowicz "rozkłada ręce nad szantażowaniem Polski przez UE odwracając uwagę od swojej odpowiedzialnpści za tę sytuację".

"Kiedy Pan mówił prawdę, w lipcu 2020 roku gdy na stanowczy apel MS by wetować unijny budżet zawierający możliwość szantażu, Pan jako MSZ kategorycznie odrzucał to stanowisko zarzekając się, że UE Polski szantażować nie będzie? Czy dzisiaj, gdy Pan twierdzi, że faktycznie UE narzędzia szantażu uzyskała dzięki zgodzie Polski?" – pyta Kaleta.

Wiceminister dodaje, że to właśnie opinia ówczesnego ministra była jedną z tych, którą prezentowano rządowi jako gwarancję, że wypłata funduszy nie jest zagrożona w razie zgody Polski na ten mechanizm. "Dlaczego wtedy nie bronił Pan suwerenności Polski?" - napisał polityk Suwerennej Polski.

Kaleta: Prezentuje Pan stanowisko Niemiec

Następnie wiceminister zarzucił Czaputowiczowi, że ten obecnie prezentuje wobec reform sądownictwa w Polsce stanowisko dyplomacji niemieckiej.

"Czy będąc MSZ bronił Pan w relacjach z Niemcami prawa Polski do reform? Dlaczego dokonuje Pan samooskarżenia Polski? Czy tak Pan postępował jako MSZ?" – pyta Kaleta, dodając, że reformy w Polsce "nie naruszają żadnych standardów jeśli chodzi o poziom upolitycznienia sądów".

"To fałszywie prezentowana wizja, by szantażować Polskę. W Niemczech sądy są skrajnie upolitycznione, a Pan mówi o wadach polskiego systemu niczym niemiecki, a nie były polski MSZ. Patrząc na Pana wywiad niestety nie trudno się dziwić, dlaczego niemiecki atak na Polskę w tej sprawie jest skuteczny. Skoro osoba odpowiedzialna za przeciwdziałanie fałszywej narracji prezentuje ją jako własną. Tylko, że nie jest Pan zwyczajnym komentatorem. Pan był MSZ, a tymi słowami obnażył nie wady reform, ale skłonił do postawienia pytania, czy jako MSZ był Pan w rządzie piątą kolumną?" – pyta Kaleta.

