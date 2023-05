"To powód do dumy". Kolejna wizyta premiera Morawieckiego

6 maja przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Jeszcze w 2015 r. liczba śmiertelnych wypadków na drogach w Polsce wynosiła około 3 000. Obniżyliśmy od tego czasu liczbę śmiertelnych wypadków na drogach o ponad jedną trzecią – zauważył Mateusz Morawiecki, który w sobotę złożył wizytę w miejscowości Olecko (woj. warmińsko-mazurskie).

Polska w czołówce

– Należymy do najbardziej poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym państw w Europie w ostatnich kilku latach. To powód do dumy. To wzięło się także z ogromnych inwestycji, a te inwestycje wzięły się z uszczelnionego budżetu państwa. Ponadto, zaostrzyliśmy prawo. Dzięki temu w całej Polsce zmniejszyliśmy liczbę wypadków, popełnianych przez pijanych kierowców, pijanych bandytów, bo tak trzeba powiedzieć, którzy wsiadają za kierownicę. Zmniejszyliśmy znacząco liczbę tego typu przestępstw, które kończyły się bardzo często tragedią – mówił premier.

– Mieszkańcy mogą się czuć spokojnie na polskich drogach i wobec potencjalnych zagrożeń zewnętrznych. To jest zobowiązanie naszego rządu. W ślad za naszymi słowami idą nasze czyny – dodał.

Bezpieczeństwo

Mateusz Morawiecki przypomniał również, że od 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził m.in. Program Budowy Dróg Krajowych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

– Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celowo powiedziałem "obchodzimy", a nie "świętujemy", ponieważ świętować moglibyśmy wtedy, kiedy przynajmniej te najbardziej tragiczne wypadki ruchu drogowego, które kończą się śmiercią, sprowadzilibyśmy do zera. Jak wiemy, tak nie jest, tak jeszcze się nie dzieje, choć możemy tutaj powiedzieć o znaczącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego – oznajmił szef rządu.

Czytaj też:

Premier zapewnia: Działam na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwojuCzytaj też:

Morawiecki: Rząd PiS robi wiele, by poprawić los osób z niepełnosprawnościami