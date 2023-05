Biskup Krywicki: Wojna tworzy przed nami wyzwania na dziesiątki lat

Łaciński ordynariusz kijowsko-żytomierski wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, jakie wyzwania stoją przed wspólnotą wiernych w jego ojczyźnie po ponad roku od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Zauważył przy tym, że chodzi o sprawy "ważne, delikatne i trudne".

Szerokie wyzwania

Hierarcha kościelny podkreślił dwie posługi, które należy okazać wewnętrznym uchodźcom. Jego zdaniem, potrzebują oni podstawowego wsparcia materialnego, bowiem państwowe subwencje nie wystarczają ludziom pozbawionym dobytku całego swojego życia. Ponadto, muszą być odpowiednio przyjęci na ludzkim oraz społecznym poziomie, aby się faktycznie zintegrować w nowym miejscu. Przed całą wspólnotą stoją więc naprawdę szerokie wyzwania.

– Przede wszystkim – być może – dzisiejsza misja Kościoła polega na niedozwoleniu, aby ludzie zagubili się w wojnie. Chodzi o to, by ludzie nie stracili fundamentów, na których budują całą swoją egzystencję – wskazał biskup Krywicki.

– Stajemy obecnie przed wyzwaniami naszych czasów i jednoczymy się jako wspólnota, by wspólnie im sprostać. Walczymy ze złością oraz nienawiścią, która przyszła do nas z zewnątrz, a także robimy wszystko, aby nie dopuścić do jej zalęgnięcia się w naszych sercach, w naszym wnętrzu – mówił duchowny.

Według biskupa Krywickiego, Ukraina doświadcza rosnącego napięcia między ludźmi i różnymi warstwami społeczeństwa. – Widzimy osoby zmęczone wojną i ich reakcja nie zawsze jest adekwatna. Jednak nie mamy prawa pozwolić, by nami, naszymi sercami rządziła dalej złość czy wzajemna podejrzliwość. Widzimy napięcia narastające w naszych rodzinach. Bardzo często wiąże się to z faktem, że rodziny są rozdzielone, kiedy mężczyzna zostaje w kraju, na Ukrainie, a np. jego żona i dzieci wyjeżdżają za granicę. W ciągu minionego roku dwie części jednej rodziny żyją zupełnie różnym życiem. Nasze zadaniem jest wprowadzanie jedności wśród tych, których kiedyś połączył ołtarz, małżeństwo, a dziś wojna ich rozdzieliła. Oczywiście, mowa tu o wyzwaniach, jakim nie uda nam się podołać w ciągu najbliższych kilku lat. Nawet jeśli wojna skończy się dzisiaj, będzie to trwało dziesiątki lat – powiedział łaciński ordynariusz kijowsko-żytomierski.

