Spadek populacji Rosji. Brytyjski wywiad o wpływie wojny

"Rosja stoi w obliczu największego od dziesięcioleci niedoboru siły roboczej. Rosyjski Bank Centralny przeprowadził ankietę wśród 14 000 pracodawców i stwierdził, że liczba dostępnych pracowników była na najniższym poziomie od 1998 r." – zauważył brytyjski wywiad w najnowszej analizie. Komunikat został udostępniony w poniedziałek, 7 maja za pomocą portalu społecznościowego Twitter.

Według dostępnych danych, w ciągu ostatnich trzech lat populacja Rosji zmniejszyła się o dwa miliony więcej niż oczekiwano. To skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie.

Wpływ na rosyjską gospodarkę

Co ciekawe, w 2022 r. z Federacji Rosyjskiej wyjechało nawet 1,3 mln osób, w tym wielu młodych i dobrze wykształconych ludzi, pracujących w kluczowych sektorach krajowej gospodarki.

"Rosyjskie Ministerstwo Łączności poinformowało, że około 10 proc. (100 000) pracowników IT opuściło kraj w 2022 r. i nie wróciło. Mobilizacja, historycznie wysoka emigracja oraz starzenie się społeczeństwa i kurcząca się populacja ograniczają podaż siły roboczej. Prawdopodobnie doprowadzi to do ograniczenia potencjalnego wzrostu rosyjskiej gospodarki i grozi wzrostem inflacji" – czytamy w raporcie autorstwa Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Prezydent Putin przekonuje

Niedawno prezydent Rosji Władimir Putin przekonywał, że zgodnie z wynikami z kwietnia bieżącego roku, PKB Federacji Rosyjskiej znacząco realnie wzrośnie.

– Rosyjska gospodarka rośnie, a Kreml zrewidował prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego w kierunku poprawy – oznajmił Putin na spotkaniu poświęconym kwestiom gospodarczym. – Na tle pozytywnych statystyk koledzy zrewidowali swoje szacunki i znacznie je poprawili – zaznaczył rosyjskie przywódca. I podkreślił jednocześnie, że prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego Rosji powinny być "jak najbardziej obiektywne". – To ważne zarówno dla systemu administracji publicznej, jak i dla całej krajowej gospodarki – powiedział.

