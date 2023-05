Programy rządowe. Wicepremier: Stworzyliśmy cały system, który ma jeden cel

W niedzielę szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin wziął udział w spotkaniu z wyborcami w Kamienicy Polskiej (województwo śląskie). Wydarzenie odbyło się w ramach akcji Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna – Inwestycje lokalne".

Sasin: Polska jest jedna

W swoim wystąpieniu wicepremier nawiązał m.in. do Święta Konstytucji 3 Maja. – 3 maja 1791 r. przyjęliśmy jako naród pierwszą polską konstytucję. Jesteśmy z tego dumni. Konstytucja 3 Maja po raz pierwszy sformułowała tezę, że Polska jest jedna. To przesłanie jest aktualne również dzisiaj – powiedział.

Jacek Sasin zauważył także, że kiedy Lech Kaczyński obejmował urząd głowy państwa w 2005 r., to w trakcie przemówienia podkreślił, że jednym z celów władzy w Polsce powinna być likwidacja "fatalnego podziału na Polskę A i B, na Polskę lepszą i gorszą".

– Nie może być silny i dobrze rozwijający się kraj, który nie dostrzega tego, że są takie regiony, które wymagają szczególnego wsparcia. W Polsce są regiony bardziej i mniej rozwinięte. Nasza władza ma cel, aby te nierówności likwidować – zaznaczył minister aktywów państwowych.

– Realizujemy dzisiaj testament polityczny śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chcemy, aby Polska była jedna, aby te poziomy zamożności się wyrównywały, dlatego stworzyliśmy cały system programów rządowych, które mają ten cel realizować. (...) Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości Polska jest rzeczywiście jedna i wszyscy Polacy są tak samo ważni, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i czym ogrzewają swój dom. Nasz rząd dba, by ceny energii, które trafiają do polskich rodzin były akceptowalne. Dopłacamy miliardy złotych z budżetu państwa, aby każdy Polak mógł mieć dostęp do relatywnie taniego prądu, gazu, węgla czy tego, co jest niezbędne do życia – mówił wicepremier Jacek Sasin.

