Arcybiskup Szewczuk: Ukraina "podbija" świat swoją siłą, determinacją i rozmachem

– Dzisiaj moc zmartwychwstałego Chrystusa, która poprzez nasz wierny lud odnawia Ukrainę, wykracza daleko poza sam naród ukraiński. Być może wielu z was zauważyło, że w tych ostatnich dniach, kiedy cały świat oglądał koronację angielskiego króla w Londynie, kolorami koronacji były niebieski i żółty – kolory ukraińskiej flagi. Kiedyś Anglia podbijała kraje, a dziś Ukraina "podbiła" Anglię swoją siłą, determinacją, rozmachem, który emanuje z Ukrainy i jest przekazywany na cały świat – stwierdził arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk podczas kazania w Patriarchalnej Katedrze Zmartwychwstania Chrystusa w Kijowie.

– Dziś Ukraińcy, zranieni przez wojnę, rozpaczliwie potrzebują nowego impulsu życia, który pochodzi od Zmartwychwstałego Zbawiciela – dodał.

"Ożywi oblicze ukraińskiej ziemi"

W kazaniu zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił znaczenie wody w życiu człowieka, która jako pierwsza otrzymuje impuls życia od swojego Stwórcy. Zwrócił uwagę na potrzebę "doznania przez Ukrainę nowego impulsu życia, który pochodzi od zmartwychwstałego Zbawiciela". Zapewnił, że to "właśnie moc Zmartwychwstałego poprzez pulsowanie zmartwychwstania i życia w łonie Kościoła Chrystusowego ożywi oblicze ukraińskiej ziemi".

Nawiązując do Ewangelii, arcybiskup powiedział również, że słowo "woda" w Piśmie Świętym ma jeszcze głębsze znaczenie: jest symbolem życia. – Woda jako pierwsza otrzymała impuls, który Stwórca daje stworzeniu. Wraz z nią wszystko się wznosi. Woda tam, na tych pierwszych kartach Pisma Świętego, oznacza twórcze łono Matki Ziemi, z którego Pan wyprowadza wszystko, co żyje. Wszystko, co istnieje. Woda wydaje się być pierwszą, która otrzymuje impuls, twórczą iskrę życia, którą następnie przekazuje wszystkiemu, co z niej wychodzi – wyjaśnił.

Arcybiskup Szewczuk: Jakie to ciekawe!

– Pytamy dziś: Panie, czy na Ukrainie jest osoba, która odbuduje nasze miasta i wsie? Czy my mamy taką osobę? Jakie to ciekawe! Dzisiaj sam Pan wciela się w tych ludzi, którzy otrzymują od Niego moc przynoszenia nowego życia, moc życia i zwycięstwa. Ta moc, moc Zmartwychwstałego, poprzez pulsowanie zmartwychwstania i życia w łonie Kościoła Chrystusowego, ożywi oblicze ukraińskiej ziemi – powiedział arcybiskup Szewczuk.

Na zakończenie Boskiej Liturgii kościelny hierarcha pozdrowił pielgrzymów z eparchii sokalsko-żółkiewskiej i ogłosił otwarcie obchodów dziesięciolecia Patriarchalnej Katedry Zmartwychwstania Chrystusa w Kijowie.

