Miedwiediew nie przebiera w słowach. "Zdarzają się incydenty i wypadki"

Do wybuchu doszło w sobotę, gdy Prilepin zrobił przerwę w czasie podróży do Moskwy. Gdy pisarz wrócił do samochodu, a jego kierowca przekręcił kluczyk w stacyjce, eksplodowała zamontowana pod autem bomba. Kierowca zginął na miejscu. Prilepin jest ciężko ranny, ma rozległe obrażenia nóg, został przewieziony do szpitala.

Odpowiedzialność za zamach na rosyjskiego pisarza Zachara Prilepina wziął na siebie ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz – poinformowała agencja prasowa Ukrinform.

Miedwiediew grozi sprawcom zamachu

Były prezydent Rosji zamieścił na Telegramie wymowny wpis, w którym stwierdził, że sprawcy ataku powinni być świadomi, że spotka ich kara surowsza niż więzienie.

"Ważne jest, aby oni i im podobni byli świadomi prostej rzeczy - nawet w przypadku skazanych na dożywocie (w warunkach moratorium na karę śmierci) zdarzają się incydenty i wypadki. A potem długi okres kary zostaje szybko przerwany z przyczyn naturalnych w związku ze śmiercią skazanego. Ma to też wielką wartość edukacyjną dla nowych drani, którzy są wynajmowani do zabijania" – napisał Miedwiediew w mediach społecznościowych.

Zachar Prilepin

Zachar Prilepin to rosyjski dziennikarz i pisarz, od 1996 r. jest aktywistą Partii Narodowo-Bolszewickiej, był deputowanym do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

W 2014 r. Prilepin brał udział w wojnie na wschodzie Ukrainy po stronie separatystów, m.in. jako zastępca dowódcy batalionu. Po powrocie do Rosji był zapraszany do telewizji, dzięki czemu rozszerzył swoją popularność i rozpoznawalność.

Prilepin to aktywny zwolennik rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W związku z tym, decyzją z dnia 28 lutego 2022 r. Rada Unii Europejskiej nałożyła na niego sankcje za "aktywne wspieranie lub realizację działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie".

Ruch oporu Atesz przekazał w mediach społecznościowych, że próbował przeprowadzić napaść na Zachara Prilepina od początku tego roku. Wcześniej działacze organizacji informowali, że rozesłali ponad pięć tysięcy wiadomości agentom i rosyjskim wojskowym z zadaniem zabicia pisarza i polityka. Atesz działa na terytorium okupowanego Krymu i zajętych przez Federację Rosyjską terenach południa Ukrainy. Jak podały media, doniesienia o pierwszych skutecznych zamachach organizowanych przez ruch pojawiły się na początku lutego bieżącego roku, kiedy to partyzanci wysadzili w powietrze samochód, którym podróżowali dwaj oficerowie Rosgwardii.

Czytaj też:

Odwracają się od Putina. "Myślał, że umocni swoją pozycję"Czytaj też:

Spadek populacji Rosji. Brytyjski wywiad o wpływie wojny