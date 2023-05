Politolog: Oprócz hasła "będzie lepiej", Hołownia nie ma oferty programowej

Pod koniec kwietnia lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz przekazali decyzję o wspólnym starcie partii w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Formacje powołają wspólny, koalicyjny komitet wyborczy. Media zastanawiają się, czy sojusz ludowców z ugrupowaniem Hołowni będzie w stanie zająć trzecie miejsce w nadchodzących wyborach parlamentarnych i być swego rodzaju "trzecią drogą".

Politolog: Hołownia bez oferty programowej

Zdaniem Bartłomieja Biskupa 15 proc. jest możliwe, ale politolog przypomina, że hasło "trzeciej drogi" jest już w Polsce bardzo wyświechtane.

– To mariaż PSL – partii z dużym doświadczeniem politycznym z zupełnym beniaminkiem, który nie ma nawet porządnych struktur, nie mówiąc już o aspektach programowych. Polska 2050 bazuje na efekcie świeżości. Zobaczymy jak to się ułoży, szanse na pewno mają – ocenił dr Biskup, dodając, że koalicja, chcąc odnieść sukces, musi obronić się przed efektem polaryzacyjnym na PiS i PO, na który będą grały dwa największe ugrupowania.

W dalszej części programu politolog powiedział, że efekt świeżości Hołowni przygasł i stąd skierowanie partii ku koalicji z ludowcami. Przypomniał, że był moment, kiedy Polska 2050 miała 18 proc. poparcia. Jednak, jak tłumaczył, Hołownia ma ten atut, że jego partia jeszcze nie rządziła. Może to w jego ocenie przyciągnąć pewną grupę wyborców.

Biskup został zapytany, czy dla Polski 2050 alians z PSL nie będzie stanowił obciążenia już do końca. – To jest pokłosie tego, że partia do dzisiaj nie ma oferty programowej, czy chociażby haseł oprócz tego, ze będzie lepiej, trzeba odsunąć PiS od władzy itd. Nie ma konkretnych propozycji, które zapisałyby się w pamięci wyborców. Społeczeństwo oczekuje elementów społecznych, gospodarczych, dot. bezpieczeństwa – powiedział politolog, dodając, że Polska 2050 utraciła swoją początkową dynamikę.

