Tyszka: Giertych został brutalnie złamany. Naprawdę mi go żal

Według publikacji "Gazety Wyborczej" jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen ma być szantażowany przez ludzi na szczytach władzy, a PiS w jego kancelarii zainstalował ponoć "kontrolera". O sprawie mówi też były wicepremier w rządzie PiS, a obecnie zaciekły wróg Jarosława Kaczyńskiego, mec. Roman Giertych.

Kwestia ta została poruszona w poniedziałek na antenie Radia WNET. – Roman Giertych kłóci się ze Sławomirem Mentzenem, sugerując, że prezes pana partii jest szantażowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest szantażowany – zapytał posła Konfederacji i członka partii Nowa Nadzieja Stanisława Tyszkę, Łukasz Jankowski.

Tyszka: Giertych kiedyś w coś wierzył, dziś się płaszczy

– To są bzdury. Myślę, że nie ma bardziej żałosnej historii w polskiej polityce, niż historia Romana Giertycha. To jest człowiek, który kiedyś w coś wierzył, a później został brutalnie złamany przez Jarosława Kaczyńskiego i przez Donalda Tuska. To jest taki w tym momencie człowiek płaszczący się, bez poglądów, bez godności. Taki typowy hejter. Naprawdę mi go żal – przyznał Tyszka.

Prowadzący przypomniał, że brat Sławomira Mentzena ma postawione zarzuty prokuratorskie i w tym aspekcie Giertych dostrzega możliwość nacisku.

– Mentzen specjalnie ujawnił to już kilka miesięcy temu. To jest skandaliczna sprawa, bo ciągnie się latami. Właśnie po to, żeby nie być szantażowany np. przez PiS, prezes Mentzen to wszystko ujawnił i opisał – na wszelki wypadek. Sprawa, jak wiele tego typu spraw, ciągnie się od wielu lat, bo organy państwa po prostu często nie działają właściwie. Natomiast, żeby była jasność – wszystko jest szczegółowo opisane na blogu Sławomira Mentzena – odesłał Tyszka.

Poseł Konfederacji zaprzeczył, jakoby słyszał o naciskach ze strony prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro czy PiS na Sławomira Mentzena.

Czytaj też:

"Nie odpowiadam na słowne zaczepki meneli". Mentzen punktuje GiertychaCzytaj też:

Giertych: Będą bezkarnie zabijać, gwałcić i rabować