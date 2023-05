Propozycja PiS ws. TK. Szrot: Ma jedną podstawową wadę

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył w minionym tygodniu w Sejmie projekt ustawy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Propozycja zakłada usprawnienie działalności TK poprzez zmniejszenie pełnego składu orzekającego. Redukcja polegałaby na zmniejszeniu minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dziesięciu do dziewięciu członków TK oraz pełnego składu Trybunału z jedenastu do dziewięciu sędziów.

Jedna podstawowa wada

– Z punktu widzenia techniki i taktyki prac legislacyjnych projekt ma jedną podstawową wadę projektu prowizorycznego i nie ma jednej podstawowej zalety, którą prowizoryczny projekt powinien mieć. Wada to to, że nie dotyka istoty sprawy, tylko kwestii proceduralnych – stwierdził w poniedziałek w audycji "Sedno sprawy" w Radiu Plus Paweł Szrot.

– Ta zaleta, której ten projekt nie posiada, jest taka, że nie jest on rozwiązaniem szybkim i pilnym. Należy zakładać, że Senat tutaj nie pomoże większości parlamentarnej, uchwalając przepisy bardzo szybko, więc należy śmiało zakładać że ewentualne uchwalenie w jakimkolwiek kształcie tego projektu przypadnie już na okres po tym wyznaczonym terminie pierwszej rozprawy – mówił szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

– Niezależnie od tego, jaki projekt został zgłoszony w parlamencie i jaki z niego wyjdzie, sędziowie – zgodnie z apelem prezydenta – mają jeszcze chwilę czasu, żeby się – cytuję – "odkłócić" i zająć się tym, do czego zostali powołani – zauważył Szrot.

Pat w Trybunale Konstytucyjnym

Przypomnijmy, że sześciu z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego domaga się od Julii Przyłębskiej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Sędziowie przekonują, że kadencja Julii Przyłębskiej upłynęła 20 grudnia ubiegłego roku.

Propozycja polityków PiS może stanowić próbę zmuszenia TK do zajęcia się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która mogłaby odblokować dla Polski środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

