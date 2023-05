"Będziemy zabijać Rosjan na całym świecie". Kreml odpowiada Ukraińcom

– Zabijaliśmy i będziemy zabijać Rosjan na całym świecie, aż do całkowitego zwycięstwa Ukrainy – powiedział Budanow w rozmowie z amerykańskimi mediami.

Poproszony o komentarz do słów szefa ukraińskiego wywiadu (HUR) rzecznik Kremla nazwał je "potwornymi". – To oświadczenie i to, co powiedział pan Budanow, jest bezpośrednim potwierdzeniem, że reżim kijowski nie tylko sponsoruje działalność terrorystyczną, ale jest jej bezpośrednim organizatorem – stwierdził.

Kreml: Czekamy zwłaszcza na reakcję USA

Pieskow podkreślił, że Rosja zdecydowanie potępia takie wypowiedzi. – Mamy służby specjalne, które w obliczu takich słów zrobią wszystko, co do nich należy. Nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości – ostrzegł.

Według niego Zachód także nie powinien lekceważyć takich komentarzy. – Dzisiaj będziemy bacznie obserwować reakcję stolic europejskich, a także Waszyngtonu, zwłaszcza Waszyngtonu, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, że takie wypowiedzi terrorystów z Kijowa mogą pozostać bez potępienia. Dlatego dzisiaj na takie potępienie poczekamy – oświadczył Pieskow.

Jego zdaniem słowa Budanowa "po raz kolejny potwierdzają słuszność decyzji prezydenta Putina o rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej", jak władze rosyjskie nazywają inwazję na Ukrainę.

Putin wywołał największą wojnę w Europie od 1945 r.

Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i trwa już ponad 400 dni. Stała się największym konfliktem zbrojnym w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na przejęciu pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem. Jego część była już kontrolowana przez wspieranych przez Moskwę separatystów, zanim Władimir Putin rozkazał swoim wojskom zaatakować całą Ukrainę.

Obecnie najcięższe walki toczą się w Bachmucie, mieście w obwodzie donieckim, które siły rosyjskie, wspierane przez najemników z Grupy Wagnera, próbują zdobyć od sierpnia ub.r.

