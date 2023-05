Von der Leyen w Kijowie. "Bronione są drogie nam wartości"

Szefowa Komisji Europejskiej przybyła we wtorek do Kijowa. Ursula von der Leyen ma poruszyć kwestię zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ursula von der Leyen 9 maja w Kijowie "Dobrze jest być z powrotem w Kijowie. Gdzie każdego dnia bronione są drogie nam wartości. Jest to więc odpowiednie miejsce do świętowania Dnia Europy. Z zadowoleniem przyjmuję decyzję prezydenta Zełenskiego o ustanowieniu 9 maja Dniem Europy również tutaj na Ukrainie" - napisała von der Leyen na Twitterze. Jak przekazały media Komisji Europejskiej, wizyta potwierdza "niezachwiane wsparcie Unii Europejskiej dla kraju" odpierającego rosyjską inwazję. Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer powiedział w krótkiej informacji dla dziennikarzy, że "Wizyta będzie koncentrować się na wszystkich wymiarach naszych relacji z Ukrainą". Ursula von der Leyen odwiedziła stolicę Ukrainy na początku lutego. Ogłoszono wówczas decyzję o wprowadzeniu kolejnego pakietu sankcji gospodarczych na Rosję. Dzień Zwycięstwa w Rosji Rosja świętuje dziś 78. rocznicę wygranej w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. To termin, którym w państwie tym określa się tę część II wojny światowej, w której po stronie koalicji antyhitlerowskiej, przeciwko III Rzeszy i jej sojusznikom, brał udział Związek Radziecki. 9 maja to w Rosji Dzień Zwycięstwa. W 1945 roku Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji, który zakończył drugą wojnę światową. Dokument wszedł w życie wieczorem 8 maja. Według czasu moskiewskiego był to już 9 maja, dlatego w Rosji co roku tego dnia upamiętniane jest zwycięstwo aliantów nad państwami Osi. Czytaj też:

