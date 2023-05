Sonik odchodzi z PO. Zgorzelski: Dla PSL to byłby dobry nabytek parlamentarny

Dzisiaj odchodzę z Platformy Obywatelskiej – poinformował we wtorek w RMF FM poseł Bogusław Sonik. – Rozstania po 22 latach są trudne. Moje drogi z Platformą Obywatelską się się rozeszły – tłumaczył Sonik. – Dzisiaj odchodzę z Platformy Obywatelskiej – dodał polityk.

– Platforma Obywatelska zmierza w kierunku bycia wielką korporacją, która potrafi zarządzać bieżącymi sprawami – podkreślił dalej Sonik.

Poseł stwierdził również, że "Polsce jest potrzebna centro-prawicowa formacja, wynikająca z połączenia Polski 2050 i PSL-u". – Propozycja startu w wyborach z ich list byłaby godna rozważenia i przyjęcia – tłumaczył Sonik.

Zgorzelski widziałby Sonika na listach PSL

O to, czy Bogusław Sonik mógłby się znaleźć na listach PSL, był pytany wicemarszałek Sejmu z tej formacji, Piotr Zgorzelski.

– To przyzwoity parlamentarzysta, z piękną kartą niepodległościową – mówił poseł ludowców w RMF FM. – Ale czy znajdzie się miejsce na listach PSL? O tym zawsze decyduje szef i kierownictwo. Gdybym miał podpowiedzieć to powiedziałbym, że to jest dobry nabytek parlamentarny – wskazał.

– Z pewnością Bogusław Sonik wie to, co wszyscy, że u nas w sprawach światopoglądowych nie było, nie ma i nie będzie dyscypliny. I może się czuć bezpiecznie ze swoimi poglądami – dowodził polityk PSL.

– Gdyby ode mnie zależało, to wziąłbym go na nasze listy, ale decyzja jest zawsze u szefa i kierownictwo na ten temat powinno się wypowiedzieć. Natomiast Jan Filip Libicki, poseł Marek Biernacki – oni ze swoimi poglądami czują się u nas dobrze i bezpiecznie, bo wiedzą, że kiedy przychodzi czas rozstrzygnięcia w głosowaniu spraw światopoglądowych, to nikt im nie patrzy, co nacisną: tak, nie, wstrzymuje się – podsumował jeden z liderów PSL.

