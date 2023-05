Premier Holandii: Omawiamy z innymi państwami kwestię wysłania na Ukrainę F-16

Podczas wizyty w Brazylii premier Holandii Mark Rutte powiedział, że omawia kwestię wysłania myśliwców F-16 na Ukrainę wraz z przedstawicielami rządów Danii, Wielkiej Brytanii i innych europejskich państw, a także USA.

Rutte: Putin nie poprzestanie na Ukrainie

Polityk podkreślił, że aby pomóc zaatakowanemu krajowi konieczna jest zgoda wszystkich partnerów. Zadeklarował również, że przekaże prezydentowi Brazylii, jak ważna jest dla Holandii i całej zachodniej Europy sprawa Ukrainy.– Powinniśmy pomóc Ukrainie w tej walce. Jeśli Putin osiągnie sukces na Ukrainie, a nie uważam, by się to stało, to nie zatrzyma się na tym. Ludzie boją się o własne bezpieczeństwo w Amsterdamie, Berlinie, Paryżu i całej Europie – mówił Rutte.

Dziennikarze Biełsatu zauważyli, że zgoda wszystkich partnerów nie jest jedynym warunkiem koniecznym do skutecznego wsparcia zaatakowanego kraju.

"W związku z tym, że samoloty F-16 są produkcji amerykańskiej, zgodę na przekazanie ich przez Holandię państwu trzeciemu musiałyby wyrazić jeszcze władze USA. Co więcej, przed użyciem tych maszyn na polu walki, musiałyby zostać wyszkolone ich załogi i obsługa naziemna" – czytamy na stronie Biełsatu.

Autorzy artykułu podali, że "Holandia dysponuje amerykańskimi odrzutowcami wielozadaniowymi F-16 w wariantach AM i BM, które zaczęła stopniowo wymieniać na samoloty bojowe piątej generacji F-35".

Wsparcie z USA i Polski

Obecnie największej pomocy militarnej Ukrainie udzielają Stany Zjednoczone. W tegorocznym budżecie USA jest zapis, że na wspieranie tego kraju może zostać przeznaczone do 45 mld dolarów.

W sumie od początku wojny na pełną skalę Waszyngton udzielił Kijowowi wsparcia wojskowego o wartości ponad 30 mld dolarów. Największy był pakiet ogłoszony na początku stycznia w wysokości ponad 3 mld dolarów, zawierający m.in. transportery opancerzone Stryker i wozy bojowe Bradley. Ukraina ma otrzymać od USA także czołgi Abrams.

Polska i Słowacja planują z kolei przekazać Ukrainie łącznie 33 samoloty MIG-29. Kijów powinien otrzymać 20 sztuk z Warszawy i 13 z Bratysławy. Polska dostarczyła już wschodniemu sąsiadowi 10 myśliwców.

Czytaj też:

USA wspierają Ukrainę. Zatwierdzono kolejny pakiet pomocyCzytaj też:

Drony, amunicja i pociski dla Ukrainy. Kolejna ważna decyzja USA