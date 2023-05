Premier: We współpracy z USA Polska nie jest tylko odbiorcą bezpieczeństwa, ale także dostawcą

– To jest symboliczne, że to miejsce nazywamy Camp Kościuszko – imieniem bohatera naszej polskiej niepodległości, ale także niepodległości Stanów Zjednoczonych. USA kładzie nacisk na interoperacyjność wojsk. Agresja Rosji stworzyła nowe warunki niebezpieczeństw na wschodniej flance NATO. Walczymy razem aby przywrócić stabilność – dziękuję naszym sojusznikom, że dotrzymują słowa – mówił Mateusz Morawiecki podczas briefingu w Camp Kościuszko. Polityk dokonał inspekcji na terenie bazy.

– Dziękuję naszym przyjaciołom amerykańskim za zaprezentowanie postępu prac przy konstruowaniu garnizonu i dowództwa V Korpusu USA w Polsce – to kolejna, już 11 lokalizacja amerykańska w Polsce. Hasło V garnizonu: It will be done – to symbol sprawczości i zdolności do egzekwowania tego, do czego się zobowiązujemy. Zobaczyłem tu wspaniałą współpracę między polskim a amerykańskim dowództwem, wolę i determinację w naszej współpracy – wskazał premier.

Premier: Polska jest dostawcą bezpieczeństwa

Szef rządu przypomniał, że niedawno był w USA i rozmawiał nt. nowego sprzętu dla polskiej armii. – Ustaliliśmy kolejne dostawy broni. Już wkrótce trafią do Polski Abramsy. Polska we współpracy z USA nie jest tylko odbiorcą bezpieczeństwa, ale także jego dostawcą: budujemy jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie, jesteśmy gotowi do przeznaczania do 4 proc. PKB na rozbudowę naszych sił zbrojnych – mówił Mateusz Morawiecki.

– Agresja Rosji na Ukrainę stworzyła nowe warunki niebezpieczeństwa na wschodniej flance NATO Wspólnie walczymy o przywrócenie pokoju na Ukrainie. Dziękuję naszym sojusznikom za to, iż dotrzymują słowa. Niedługo polska armia zostanie wzmocniona dzięki najnowszej dostawie broni i sprzętu prosto z USA – podsumował szef rządu.

Podczas wizyty w Camp Kościuszko, premierowi towarzyszył minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

