Wojewódzki: Jeśli do wyboru mam Razem i Konfederację, wybiorę Konfederację

W nowym odcinku podcastu "Wojewódzki&Kędzierski" gościem był politolog i historyk z UKSW prof. Antoni Dudek. Jednym z wątków rozmowy była nasilająca się w Polsce polaryzacja polityczno-społeczna i związane z nią podziały.

Prof. Dudek stwierdził, że obecna sytuacja, w której wciąż dominują dwie formacje – PiS i PO – nie jest niebezpieczna. Wskazał, że niebezpieczeństwo nastąpiłoby wtedy, jeśli w Sejmie dominowałyby dwie, skrajne siły – partia Razem oraz Konfederacja.

– To ja już wybiorę Konfederację, bo oni przynajmniej nie będą grzebali tak bardzo w moich podatkach – stwierdził niespodziewanie Kuba Wojewódzki.

Jednocześnie w tej samej audycji Wojewódzki sugerował, że Konfederacja to partia o charakterze antysemickim, wokół której gromadzą się głównie młodzi mężczyźni, niepotrafiący poradzić sobie w obecnych realiach.

Wojewódzki i Seweryn straszą Konfederacją. "Bardzo zły gospodarz"

Te słowa showmana z TVN nie oznaczają jednak, że nagle zaczął popierać Konfederację. Niedawno gościem Wojewódzkiego w jego programie był aktor i reżyser Andrzej Seweryn. Jeszcze przed premierą odcinka, w mediach pojawiły się krótkie urywki rozmowy, promujące program.

– Żebyście nie przyjmowali tego, co powiem jako dogmat, ale poczytali. Że Konfederacja to nie jest najlepszy gospodarz tego kraju – mówi w krótkim nagraniu Wojewódzki. – Nie, to jest bardzo zły gospodarz kraju. Bardzo. Posłuchajcie ich programu. Poczytajcie, dowiedzcie się, co za tym się kryje – ostrzegł Andrzej Seweryn.

– Tak, poczytajcie o "piątce Mentzena", to może, szczególnie młodzi ludzi, inaczej do tego podejdą – zaapelował showman z TVN.

Kłopoty PiS z większością sejmową, złe wiadomości dla Kaczyńskiego

Jak wskazuje nowy sondaż United Surveys – przeprowadzony dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" – na kilka miesięcy przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość (i Zjednoczona Prawica) utrzymuje przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami.

W nowym badaniu na PiS chciałoby zagłosować 31,3 proc. ankietowanych, a druga na podium Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 24,7 proc. głosów. Dalej znalazła się koalicja Polska 2050-Koalicja Polska – 14,6 proc. głosów.

Do Sejmu dostałyby się także Lewica – 9,6 proc. głosów i Konfederacja – 8,7 proc. głosów.

Uwzględniona w zestawieniu Suwerenna Polska (dawniej Solidarna Polska) uzyskała 1,2 proc. głosów, a 9,9 proc. ankietowanych nie wie na kogo oddałoby swój głos.

Zgodnie z tymi wynikami Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 177 mandatów, Koalicja Obywatelska 136 mandatów, Polska 2050-Koalicja Polska 72 mandaty, Lewica 40 mandatów, a Konfederacja 34 mandaty.

