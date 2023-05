Obcokrajowcy inwestują w Poznaniu, bo jego prezydent brał udział w marszu równości?

Na antenie radia RMF FM prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak mówił o swoich politycznych planach. Stwierdził, że nie wie jeszcze, czy po raz trzeci będzie kandydował na włodarza miasta.

Jaśkowiak: Wygrałbym wybory w pierwszej turze

– Na dzisiaj jestem zbudowany tymi sondażami, które ostatnio zrobiła lokalna polityka, gdzie wychodzi, że mieszkańcy doceniają to, co razem z nimi potrafimy zrobić. I wygrałbym te wybory ponoć w pierwszej turze – powiedział Jaśkowiak. Dziennikarz przypomniał mu, że w przeszłości mówił, iż zakończy karierę prezydenta Poznania na dwóch kadencjach.

Gość radia stwierdził, że "zmieniły się realia polityczne".– Nie spodziewałem się, że PiS dojdzie do władzy i zdewastuje tak naprawdę państwo, model państwa, zmieni sytuację na rynku mediów, będzie dążył do ograniczenia władzy sądowi. W tym momencie patrzę przez pryzmat już jednak mojego wieku. Mam 59 lat i chciałbym, żeby moi synowie, moja wnuczka, funkcjonowali w kraju, który należy do tej części Europy, do której Polska przez lata chciała należeć, czyli do zachodniej – odpowiedział polityk.

Udział w marszu napędził gospodarkę?

Z tego powodu Jaśkowiak nie wyklucza kolejnego startu w wyścigu o fotel prezydenta Poznania. Jego zdaniem "nawet przy takiej władzy można tak naprawdę jeszcze tworzyć warunki dla tolerancji, wspierać mniejszości, nie godzić się z hejtowaniem uchodźców". Zdaniem prezydenta miasta te działania są ważne, bo przekładają się na gospodarkę.

– Dowiedziałem się od jednego z inwestorów amerykańskich, że jednym z parametrów, które on brał pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, żeby lokować się w Poznaniu, było to, że brałem udział w marszu równości – wytłumaczył polityk.

Prezydent Poznania powiedział, że Donald Tusk kilkukrotnie prosił go, by startował w wyborach parlamentarnych. Polityk stwierdził jednak, że najbardziej odpowiada mu praca w samorządzie. Gdyby jednak miał przenieść się do polityki krajowej, wolałby zostać posłem niż senatorem.– Senat absolutnie nie. To jest – uważam – takie miejsce dostojne, dla osób, które w tym zakresie mają jakieś dokonania polityczne – ocenił Jaśkowiak.

