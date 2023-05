Czy wymieni auto na elektryczne? Rozbrajająca szczerość Trzaskowskiego

W czwartek na antenie Radia ZET gościem Bogdana Rymanowskiego był Rafał Trzaskowski. Po omówieniu wybranych bieżących tematów zajmujących polską scenę polityczną, prezydent stolicy odpowiadał na pytania internautów.

Samochód elektryczny. Trzaskowski będzie "promował ekologię"?

– Pytanie dotyczy motoryzacji. W ostatnim oświadczeniu majątkowym zadeklarował pan posiadanie 12-letniego szwedzkiego SUVa, którego spalanie jest dosyć spore. Czy dla przykładu promowania ekologii zamieni pan go na samochód elektryczny – odczytał pytanie Rymanowski.

– To nie jest SUV – od tego zacznijmy – odparł Trzaskowski. – Jeżdżę samochodem hybrydowym w pracy, natomiast jeżeli będzie mnie stać na to, to tak – wymienię kiedyś w przyszłości ten samochód na samochód dużo bardziej przyjazny dla środowiska. Zwłaszcza, że tego typu samochody – stare diesle nie mają przyszłości, więc za parę lat będę musiał ten samochód zmienić – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej.

Co z tymi, których nie będzie stać?

A co z Polakami, których być może w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego nie będzie stać na wymianę auta spalinowego na samochód elektryczny? Pomysł na rozwiązanie tego problemu przedstawiła - także na antenie Radia ZET - poseł Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

– Przede wszystkim powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której są odpowiednie zniżki podatkowe. Takie, żeby ułatwiały zakup jak najbardziej ekologicznych samochodów – powiedziała Lubnauer, dodając, że pomiędzy autami elektrycznymi a spalinowymi są jeszcze inne rodzaje np. samochody hybrydowe.

– Pożyjemy, zobaczymy. Problem polega na tym, że do tego musi być przygotowana cała infrastruktura, muszą być tanie samochody, które mogą obywatele kupować. Bo nie może być tak, że w ogóle nastąpi wykluczenie komunikacyjne wszystkich ludzi, których nie stać na samochód taki, jak stoi w wymaganiach – oznajmiła poseł KO.

– Ale jednocześnie nie chcemy się wszyscy truć – dodała. Jej zdaniem 35 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast na terenie Unii Europejskiej, leży w Polsce.

Czytaj też:

Urzędnicy promujący zamianę aut na rowery dadzą przykład? Jest decyzjaCzytaj też:

"W jakim kraju żyjemy?" Bosak i Mentzen: Regulacja Trzaskowskiego wspierana przez rząd PiSCzytaj też:

Głosowali za zakazem aut spalinowych. Czym sami jeżdżą?Czytaj też:

"Cofanie do komunizmu". Konfederacja: Trzaskowski i możni się wyżywią