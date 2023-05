Prezydent Duda w Albanii: Jest to w interesie naszym i całej UE

W czwartek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli wizytę w Albanii. Polski przywódca rozmawiał z prezydentem tego kraju Bajramem Begajem. Obaj politycy dyskutowali o kwestiach dwustronnych, a także o bezpieczeństwie oraz stabilnym rozwoju regionu i całej Europy.

Prezydent spotkał się również z Przewodniczącą Parlamentu Republiki Albanii Linditą Nikollą, a popołudniem ma spotkać się z premierem kraju Edim Ramą. O godz. 16.30 prezydenci Polski i Albanii wezmą udział w Okrągłym Stole Gospodarczym.

Albania w UE

Podczas spotkania z mediami Andrzej Duda podkreślił, że w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która przypada w 2025 roku, jednym z priorytetów będzie rozszerzenie Wspólnoty o państwa Bałkanów Zachodnich, w tym Albanię. Tirana jest, według słów prezydenta, "w absolutnej awangardzie państw, jeśli chodzi o spełnianie warunków, do tego by móc stać się członkiem Unii Europejskiej".

– Nie mam żadnych wątpliwości, że zasługuje na to, by być jak najszybciej do Unii Europejskiej przyjętą. Jest to w naszym interesie i w interesie całej Unii Europejskiej. Nie mamy co do tego wątpliwości – podkreślił Duda.

Prezydent dodał, że w trakcie rozmowy z Bajramem Begajem przekazał polskie poparcie dla unijnych aspiracji Tirany. Rozszerzenie UE o państwa bałkańskie będzie ważnym etapem europejskiej integracji.

Współpraca gospodarcza

Polski przywódca mówił także o rozwoju współpracy gospodarczej między oboma państwami. Andrzej Duda ma nadzieję, że jego wizyta zaowocuje nowymi kontraktami dla firm z Polski. W ostatnich latach współpraca obu państw kwitła.

– Mam nadzieję, że efektem tych spotkań będą nowe kontrakty, będzie jeszcze większe zacieśnienie więzi gospodarczych i jeszcze większy wzrost naszej wymiany handlowej. Ona faktycznie w ostatnich latach imponująco rośnie. W 2022 roku wzrosła o 60 procent – wskazał prezydent.

