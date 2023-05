Lwy Ordo Iuris. Przybyłowski: Chcemy docenić aktywnych ludzi

DoRzeczy.pl: Instytut Ordo Iuris organizuje nowe przedsięwzięcie, którym będą "Lwy Ordo Iuris". Na czym będzie polegał plebiscyt?

Zbigniew Przybyłowski: "Lwy Ordo Iuris" to plebiscyt, który ma na celu wyróżnienie ludzi wybijających się w Polsce w dziedzinie pracy, walki, starań o ochronę życia, rodziny, wolności czy chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, oraz szeroko rozumianą kulturę, w tym kulturę prawną. W plebiscycie wyłonimy osoby, które zasługują na wyróżnienie i uznanie od środowiska, które docenia ich pracę zgodną z celami statutowymi Ordo Iuris.

Celem jest pokazanie tych osób, gdyż są niezauważalne?

Cele są dwa. Wiele osób działa bardzo aktywnie, ale każdy na swoim polu, w rozproszeniu. Pierwszy cel jest taki, że chcemy im pokazać uznanie w publicznym miejscu. Chcemy również znaleźć platformę, na której się spotkamy. Drugi cel jest taki, że chcemy niejako zrównoważyć wrogość lub nieprzychylność na którą takie osoby napotykają za swoją działalność. Nagroda ma być docenieniem ich ważnej pracy.

Mamy tu ważny aspekt misji Ordo Iuris, która jest zauważalna w Europie. Autorytet Instytutu może podbudować osoby nagrodzone?

Myślimy, że po dziesięciu latach działalności w Polsce i za granicą jesteśmy na tyle rozpoznawalną marką, żeby przyciągnąć osoby, które mogą się z nami zjednoczyć. Jest to rzecz, która może nam pomóc w skutecznej kontynuacji naszego przedsięwzięcia. Cele statutowe to walka o przestrzeganie kultury prawnej, oraz przestrzeganie zapisów Konstytucji RP. Nasze cele de facto zapisane są w Konstytucji. Obrona jej w Polsce i poza granicami kraju jest dla nas bardzo ważna.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: Życie, Rodzina, Wolność, Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu, Kultura. Mamy jednak jeszcze nagrodę specjalną. Co to za wyróżnienie i kto będzie wyłaniał laureata?

We wszystkich wspomnianych kategoriach, zwycięzca będzie wyłoniony w głosowaniu internetowym. Kapituła nagrody wyłoni po trzech nominowanych spośród zgłoszeń, które już do nas napływają. Kluczem jest to, że muszą to być osoby, które działają zgodnie z ideałami ucieleśnionych w naszych celach statutowych. Natomiast nagroda specjalna to „Lew Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris”, o którego przyznaniu zdecyduje Krąg Przyjaciół Instytutu, czyli grupa ludzi, która zobowiązała się i stale wspiera nas finansowo bądź w inny sposób.

Czytaj też:

Zdrowy rozsądek i prawa człowieka, a nie ideologiczne postulatyCzytaj też:

Konferencja „Prawo do życia czy prawo do aborcji?”