Umowa programowa Kukiz'15 i PiS. Sachajko zapowiada

Radio Wnet poinformowało, że w piątek dojdzie do spotkania Pawła Kukiza z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Wówczas może zostać zawarta koalicja wyborcza Kukiz'15 i PiS.

– Podpisanie naszej umowy programowej na kolejną kadencję zbliża się dużymi krokami. Ja liczę na to, że jutro to nastąpi. Jeżeli tak, to chcielibyśmy na tej konwencji powiedzieć, czego będzie dotyczyło nasze porozumienie programowe, tak aby politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim Polacy usłyszeli konkretnie, jak my widzimy zmiany ustrojowe i dlaczego, naszym zdaniem, one w tej chwili są najważniejsze – powiedział w czwartek poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

Współpraca Kukiz'15 z PiS-em

Polityk formacji Pawła Kukiza stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość odpowiednio wywiązuje się z dotychczasowego porozumienia programowego, które zostało zawarte ponad rok temu.

– Widzimy problem w koalicjancie Prawa i Sprawiedliwości, który chyba z zazdrości czy z jakichś chorych ambicji blokuje dwa punkty z naszego porozumienia programowego, czyli referendum lokalne oraz sędziowie pokoju – wskazał Jarosław Sachajko.

– Jeżeli podpiszemy porozumienie programowe, to byłoby jakimś absurdem, gdybyśmy nie startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, bo ordynacja wyborcza robi swoje i wiemy o tym, że im większe poparcie, tym więcej mandatów – stwierdził parlamentarzysta. – O miejscach na razie nie rozmawiamy. To jest wtórne, bo ważniejsze jest, żeby wybrzmiały nasze postulaty, żeby te postulaty były zapisane jako nasza wspólna deklaracja – dodał.

Według nieoficjalnych ustaleń medialnych, lider Kukiz'15 prawdopodobnie będzie startował z okręgu opolskiego. Ma zająć pierwsze miejsce na liście. Natomiast Jarosław Sachajko ma być pierwszy na liście PiS w okręgu chełmskim, gdzie w ostatnich wyborach zdobył ponad 10 tys. głosów.

