"Polska nigdy nie poparła Fit for 55". Ziobro odpowiada na słowa premiera Morawieckiego

Na konferencji prasowej w Częstochowie premier Mateusz Morawiecki został zapytany o kwestię poparcia dla pakietu Fit for 55.

– To taki element dezinformacji, manipulacji, którzy niektórzy wprowadzają do przestrzeni publicznej, także i w tym pytaniu jest zawarta pewna teza. Otóż Polska nigdy nie poparła żadnego pakietu Fit for 55. Jest to pakiet, który jest realizowany poprzez dyrektywy europejskie, które my uważamy, że w większości powinny być realizowane większością poprzez jednomyślność, powinny być rozstrzygane poprzez zasadę jednomyślności. Jednak Komisja Europejska decyduje o tym, aby była to kwalifikowana większość. W ten sposób Polska jest przegłosowywana – stwierdził szef rządu.

– My podczas Rady w grudniu 2020 r. wywalczyliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o sprawiedliwą transformację Polski, a przypomnę że cel, który Unia Europejska wtedy przyjęła – 55 proc. redukcji CO 2 – dotyczy nie poszczególnych krajów, tylko całej Unii. (...) Zawsze podkreślam, że miks energetyczny w różnych krajach jest różny. Punkt startu też jest bardzo różny. Jeden rozmiar nie pasuje wszystkim jednakowo i w związku z tym, my prowadzimy naszą politykę tak, jak powinniśmy po to, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa – mówił polityk.

Ziobro odpowiada Morawieckiemu

We wpisie na portalu społecznościowym Twitter minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do słów premiera, że "Polska nigdy nie poparła żadnego pakietu Fit for 55".

"Niestety poparła… 11 grudnia 2020 r. Rada Europejska podjęła decyzję o Fit for 55. Polska miała możliwość weta, ale Mateusz Morawiecki jednoosobowo – bez udziału Rady Ministrów – zgodził się na forsowane przez Niemcy i Donalda Tuska drastyczne zaostrzenie pakietu klimatycznego. Stało się to przy zdecydowanym sprzeciwie Solidarnej Polski. To nie dezinformacja, tylko fakty. Teraz ten błąd musimy naprawić. Ufam, że uda się to naszej koalicji – Zjednoczonej Prawicy – w kolejnej kadencji parlamentu. Inaczej drastyczne unijne zakazy i nakazy wpędzą nas w ubóstwo, a nasza gospodarka będzie rujnowana" – stwierdził prezes Suwerennej Polski (wcześniej: Solidarna Polska).

Przypomnijmy, że unijny pakiet dyrektyw Fit for 55 przewiduje podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 r. z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 r. Koszty tej operacji będą gigantyczne.

