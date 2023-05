Ziobro: Gdy Herr Tusk wróci do władzy, odbierze 500+

W czwartek, 11 maja, Donald Tusk wystąpił w hali sportowej "Trójka" w Sulechowie w powiecie zielonogórskim w województwie lubuskim. W swoim przemówieniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej zarzucał rządzącym, że promują przemoc.

– Od dłuższego czasu, od ładnych kilku lat żyjemy w państwie, którego władza promuje przemoc. Ja mam ze sobą całą teczkę cytatów, nie chcę was zanudzać. Cytatów o tym, jak minister od oświaty albo rzecznik praw dziecka mówią, jak to fajnie jest lać dzieci i że jak się nie bije dzieci, to wtedy jest problem wychowawczy – stwierdził szef PO. – My żyjemy dzisiaj w kraju, gdzie władza nie tylko promuje przemoc w różnej postaci, nie tylko każdego dnia, tygodnia demonstruje pogardę wobec słabych. Naprawdę nie ma w tym przypadku, że w Polsce jest coraz mniej powietrza dla tych słabszych – dodał.

Ostro też wypowiedział się o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości. Lider PO zarzucił politykom, że promują bicie dzieci (sic!), a sami zwolennicy PiS, że to "klientela", która po 2015 roku stała się "królem życia". Zarzucił im, że "chleją", nie pracują i biją kobiety oraz dzieci. – Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są Ci, którzy chleją, biją swoje dzieci i kobiety, a pracą nie zhańbili się od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy – mówił polityk PO.

Jego słowa spotkały się z oklaskami zgromadzonych wyborców PO.

Fala oburzenia. Ziobro: Herr Tusk

Pogarda, jaką sympatykom prawicy okazał szef Platformy, wywołała falę oburzenia. Ostro słowa Tuska skomentował szef MS, prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

"Pogarda to drugie imię Donalda Tuska i jego środowiska. Oni mają ją w genach - nienawiść do ludzi pracy, osób wierzących, polskich rodzin. Nie chcieli dać 500+, bo twierdzili, że Polacy wszystko przepiją. Dziś słyszymy Herr Tuska, że wyborcy PiS 'chleją, biją dzieci, kobiety. Pracą się nie zhańbili'. Gdy wróci do władzy, odbierze 500+ i każdą finansową pomoc, bo gardzi tymi, którzy nie mają milionów na koncie" – ostrzega polityk.

