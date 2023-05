Borrell: UE nie zmęczy się pomaganiem Ukrainie

Jak stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josep Borrell, Unia Europejska powinna pomóc Ukrainie nie tylko w przyszłych bitwach, ale także w przygotowaniu wieloletniego programu wsparcia. Słowa unijnego komisarza padły podczas briefingu przed rozpoczęciem nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej w Sztokholmie.

– Musimy nadal wspierać Ukrainę i to w perspektywie długoterminowej. Nie tylko po to, aby zapewnić amunicję do przyszłych bitew, ale także przygotować wieloletnie wsparcie dla Ukrainy. Ukraina musi mieć pewność, że my będzie ją wspierać nie tylko w codziennych bitwach tej wojny, ale także w dłuższej perspektywie – powiedział Borrell.

Szef unijnej dyplomacji podkreślił, że Rosja i jej prezydent Władimir Putin muszą zrozumieć, że Unia Europejska nie zmniejszy swojego poparcia dla Ukrainy.

– Dlatego przestańcie oczekiwać od nas zmęczenia. My się nie zmęczymy – podkreślił Borrell zwracając się do rosyjskiego kierownictwa politycznego.

Trybunał dla Putina

Wiceszef Komisji Europejskiej zaznaczył, że Europa poprze plan pokojowy zaproponowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a także pomoże w poszukiwaniu sposobów postawienia Rosji przed sądem.

– Osobiście ja i wiele krajów członkowskich poprzemy ideę trybunału międzynarodowego [dla osądzenia rosyjskich zbrodni na Ukrainie - przyp. red.]. Musimy szukać rozwiązania, które pojawi się szybko. Potrzebujemy rozwiązania, które będzie można praktycznie wdrożyć i będzie przygotowane do użytku — powiedział Borrell.

UE wspiera Kijów

5 maja Rada UE ostatecznie uzgodniła przekazanie 1 mld euro na wspólne zakupy amunicji i rakiet dla Ukrainy w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju. Powinno to przyczynić się do dalszego wzmocnienia zdolności i stabilności Ukrainy do ochrony jej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej.

Z unijnych pieniędzy mają zostać sfinansowane dostawy pocisków artyleryjskich kal. 155 mm, a także, w przypadku odpowiedniego wniosku, będą rozdysponowane na dostawy pocisków rakietowych.

