Sobolewski: W ten weekend padną ciekawe zapowiedzi, o których będzie głośno

DoRzeczy.pl: Jak pan skomentuje słowa lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który obraża wyborców Prawa i Sprawiedliwości?

Krzysztof Sobolewski: Słowa, które padły świadczą o braku jakiejkolwiek kultury ze strony Donalda Tuska, jednak o posiadanie kultury go nigdy nie podejrzewałem. Na Podkarpaciu mamy takie przysłowie: kto kogo przezywa, ten się sam tak nazywa.

A może mamy do czynienia z szeroką kampanią, wręcz strategią obrażania polityków i wyborców PiS? Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński mówi wprost, że jego misją polityczną jest hasło „J…. PiS”.

To znaczy, że poseł Zembaczyński ma „bardzo szerokie horyzonty”, zamykające się w objętości naleśnika.

Czy PiS będzie wnioskowało o ukaranie posła Zembaczyńskiego przez Komisję Etyki?

Pan Bóg już ukarał go wystarczająco. Musielibyśmy tu dyskutować o objętości jego mózgu, to jest wystarczającą karą dla niego.

Czy ostatnie słowa polityków części opozycji, pokazują, że najbliższa kampania będzie najbrutalniejsza od trzydziestu lat?

To już jest brutalna kampania i bardzo wymagająca od wszystkich. Nie jest to dla nas zaskoczenie. Pytanie brzmi, czy ten stan będzie się nasilał? Jak widać niektórzy nie potrafią prowadzić merytorycznej kampanii, nie mają programu wyborczego, dlatego przechodzą do języka knajackiego, spod budki z piwem, licząc na to, że Polacy wezmą to za dobrą monetę. Na szczęście Polacy to bardzo mądry naród, który szybko dostrzega fałsz.

Czy PiS szykuje jakieś niespodzianki na wybory, takie jak zapowiedź programu „500+”, która pojawiła się w 2015 roku?

Po pierwsze, będziemy prowadzić merytoryczną kampanię. Słuchamy Polaków, rozmawiamy z obywatelami, chcemy odpowiadać na ich potrzeby, następnie przedstawić pod ich ocenę nasze działania. Mamy swoje propozycje, które będziemy przedstawiać przez całą kampanię. Już w najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę, wszystko co chcemy w tej chwili powiedzieć, zostanie pokazane. Na pewno w ten weekend padną bardzo ciekawe zapowiedzi i będzie o nich głośno. Polecam śledzić nasze działania.

