"Nietypowe zachowania". Łukaszenka od trzech dni nie pokazuje się publicznie

Białoruska gazeta "Zerkało” przeanalizowała kalendarz Łukaszenki i doszła do wniosku, że w maju praktycznie nie ma informacji o wydarzeniach z jego udziałem. Od trzech dni polityk w ogóle nie pojawia się publicznie. Jest to o tyle dziwne, że jeszcze w kwietniu Łukaszenka intensywnie pracował niemal w każdy dzień tygodnia. Tylko środy były dla niego dniem wolnym. W czwartki białoruski polityk odbywał zaplanowane spotkania, natomiast piątki były dniami wyjazdów służbowych oraz spotkań z zespołami.

"Anomalie w harmonogramie białoruskiego polityka zaczęły się dopiero w maju, jeszcze przed wyjazdem do Moskwy na Dzień Zwycięstwa” — czytamy w publikacji.

Gdzie jest Łukaszenka?

Autorzy artykułu wskazują, że na początku maja (3, 4 i 5 dnia tego miesiąca) Łukaszenka miał tylko jedno publiczne wydarzenie – 5 maja wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym postaciom z różnych dziedzin. Środki masowego przekazu już wtedy zwróciły uwagę na jego ochrypły głos. Wyglądało to podejrzanie, bo Łukaszenka dość często organizuje długie spotkania publiczne, zwłaszcza z dziennikarzami.

Ogólnie rzecz biorąc, do 9 maja Łukaszenka zorganizował tylko dwa wydarzenia publiczne: spotkanie dotyczące bieżących spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań w zakresie ochrony granicy państwowej (polityka pokazano tylko na zdjęciu, ale nie na wideo) oraz wspomnianą wyżej ceremonię wręczenia nagród.

"Polityka nie było w przestrzeni publicznej zaledwie od dwóch i pół dnia – to zachowanie bardzo nietypowe dla Łukaszenki" – napisali dziennikarze i wskazują, że 11 maja miało odbyć się spotkanie z udziałem Łukaszenki na temat korupcji i aresztowań lekarzy w ostatnich tygodniach, ale zostało odwołane.

"Można więc stwierdzić, że od początku maja, z nielicznymi wyjątkami, Łukaszenka nie pojawiał się publicznie. Jaki dokładnie jest tego powód i jaki jest aktualny stan jego zdrowia – nie wiadomo, gdyż służby prasowe polityka nie komentują sprawy” – wskazują autorzy artykułu.

Choroba polityka?

Jak czytamy w artykule, otoczenie Łukaszenki jest świadome plotek o jego ciężkiej chorobie. Milczenie oficjalnych kanałów informacyjnych tylko potęguje wrażenie chęci ukrycia faktycznego stanu zdrowia polityka.

Według mediów, podczas wizyty w Moskwie stan zdrowia polityka znacznie się pogorszył. Do Łukaszenki wezwano zespół medyczny. Podłączono go do kroplówki, a następnie odesłano do domu. W Mińsku polityk wyszedł do dziennikarzy kulejąc. Łukaszence towarzyszyli synowie, którzy śledzili każdy ruch ojca. Łukaszenka odmówił wygłoszenia tradycyjnego przemówienia.

