"Tak kuriozalne, że aż niemożliwe". Rosa ostro o PiS

Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej i poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej gościła w piątek na antenie Radia ZET. Przedmiotem rozmowy był m.in. incydent z rakietą w lesie pod Bydgoszczą.

Rosa: Błaszczak do dymisji

Polityk została także zapytana o zamieszanie wokół incydentu z rakietą pod Bydgoszczą i oświadczeniem szefa MON Mariusza Błaszczaka w tej sprawie.

– Są dwa wytłumaczenia – albo minister Błaszczak kłamie albo nie ma władzy nad wojskiem. Bardziej blisko mi do tej pierwszej opcji, że kłamie, ponieważ generałowie jasno powiedzieli, że taka informacja do ministra obrony narodowej trafiła – powiedziała Monika Rosa.

– Znajdzie kozła ofiarnego, zostanie wystawiony ale teraz zresztą myślę, jaka będzie pozycja ministra Błaszczaka w wojsku. Jak będą patrzeć na niego generałowie, oficerowie jeśli on zrzuci na kogoś odpowiedzialność. Jeśli powie: ja nie wiedziałem, umywam ręce i to jest wasza wina – dodała poseł. – Tak czy inaczej jedyną opcją jest podanie się go do dymisji. Czy wiedział czy nie wiedział bo obie opcje pokazują jak bardzo jest niekompetentny w swoich działaniach – oceniła.

Poseł powiedziała, że wytłumaczenie ministra Błaszczaka jest kompletnie niewiarygodne. – Może mieli nadzieję, że utopiła się w bagnie, wpadła do jeziora że, nikt nie odnajdzie. Może liczyli, że jakiś tam jakiś łut szczęścia sprawi, że nikt się o tym nie dowie i tyle. Naprawdę jeśli minister obrony narodowej liczy na jakiś łut szczęścia, że nikt się o czymś nie dowie co jest śmiertelnie groźne, no to jakim on jest ministrem obrony? – powiedziała Monika Rosa.

Rosa: Społeczeństwo jest zakładnikiem walk w obozie PiS

Prowadząca Beata Lubecka przywołała informacje podane przez Onet, według których – jak powiedziała – "generał Piotrowski, ale także Szef Sztabu Generalnego gen. Andrzejczak, nie są pupilami ministra Błaszczaka i najchętniej chciałby ich wymienić".

– Pewnie stworzył sobie okazję, żeby ich wymienić – skomentowała Rosa. – Konflikty wewnątrz PiS, konflikty pomiędzy Suwerenną Polską a PiS-em, pomiędzy prezydentem Dudą a przedstawicielami PiS-u, cały czas na szokują. Raz, w kwestii bezpieczeństwa. Panowie kłócą się o odpowiedzialność (…) szachują nas w kwestii Trybunału Konstytucyjnego i odblokowania środków z KPO. Panowie szantażują się na konferencjach prasowych i my jako społeczeństwo jesteśmy zakładnikami ich wewnętrznych walk politycznych, być może tego w jaki sposób układają sobie obecnie listy. Tylko to szachowanie polityczne zagraża naszemu zdrowiu, życiu, naszemu bezpieczeństwu – powiedziała Rosa.

– Tak jak przypadku (…) bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, jakim było wtargnięcie tego pocisku w polską przestrzeń powietrzną, jego zagubienie gdzieś w lesie i przypadkowe odnalezienie przez osobę, która jechała na koniu. Wydaje się to tak kuriozalne, że aż niemożliwe. Moglibyśmy się z tego pośmiać, gdyby nie to, że naprawdę stanowiło to zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – dodała.

