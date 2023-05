Premier się nie zgodził/zgodził

Jednak im bardziej się wpatrywałem w ekran komputera, tym bardziej obraz, który się na nim pojawiał, nie chciał zniknąć. Jak byk stało napisane: „Premier: Polska nigdy nie poparła żadnego pakietu »Fit for 55«”. Pod tym jednoznacznym tytułem jako żywo figurowało zdjęcie Mateusza Morawieckiego. Do licha, to niemożliwe. Czyżby ktoś podmienił zdjęcia? Czyżby ktoś robił sobie żarty? Premier, który w 2020 r. w grudniu podpisał się pod pakietem, teraz twierdzi, że go nie zaakceptował? Poczułem się, jakbym tracił grunt pod nogami. Tylko w „Do Rzeczy” kilka razy w komentarzach skrytykowałem szefa polskiego rządu za tę dramatycznie błędną decyzję, a teraz okazuje się, że on w ogóle takiej decyzji nie podjął.

Co się dzieje? W pośpiechu rzucam okiem na pozostałe portale. Być może pomylił się tylko portal tvp.info. Ale na darmo. Wszędzie to samo. Wszystkie portale informują jednym głosem, że premier Mateusz Morawiecki