Telus: Będziemy rozmawiać z Polakami

Podczas swojego wystąpienia na panelu poświęconemu rolnictwu, Telus zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do działania w celu rozwiązania problemów polskich rolników. Kryzys zbożowy pokazał, zdaniem ministra rolnictwa, że rząd jest skuteczny w swoim działaniu.

– Będziemy rozmawiać z Polakami i w razie kryzysu reagujemy szybko, bo wiemy, że jest to w interesie polskiego rolnictwa. My wiemy, że musimy rozwijać polskie rolnictwo, dlatego nie zatrzymujemy się, ale najważniejsze jest, aby wygrać z różnego rodzaju kryzysami – wskazał i dodał, że sprawy polskiej wsi i rolników od zawsze były bardzo ważne dla polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Telus przypomniał także, że PiS zrobiło już dla polskich rolników. Wymienił podwyższenie rolniczych emerytur, zniesienie konieczności rezygnacji z posiadania gospodarstwa po przejściu na emeryturę oraz przyjęcie w 2016 roku ustawy o ochronie polskiej ziemi. Wspomniał także o dopłatach do nawozów, wsparciu finansowym w trakcie suszy, a także rozwiązaniu kryzysu zbożowego.

Budowa programu

Polityk podkreślał, że PiS będzie tworzyło program dla polskiej wsi, który odpowie na wszystkie powstałe wyzwania. Priorytetami będą działania związane z odbudową polskiej hodowli oraz przemysłu przetwórczego.

– Ważne jest dla nas to, aby odbudować hodowlę polską w całym zakresie. Opozycja kłamie i próbuje oszukać polskiego rolnika, dlatego nie wierzymy w to, co oni mówią (...) Będziemy odbudowywać polskie przetwórstwo, ponieważ wiemy jak to jest bardzo ważne. Wieś ma być dla polskiego rolnika i oni muszą mieć komfort pracy na swoich gospodarstwach. PiS ma przygotowany program dla polskiej wsi, bo polskie rolnictwo jest naszym fundamentem – zapewnił Telus.

