Konwencja PiS. Gliński: Nasi poprzednicy tego nie robili

Podczas konwencji "Programowy Ul" Prawa i Sprawiedliwości wicepremier Gliński przemawiał na panelu poświęconym kulturze. Polityk podkreślał znaczenie tożsamości kulturowej i wskazywał na potrzebę ochrony i wspierania polskiej kultury. Krytykował również rząd PO-PSL za, jego zdaniem, niedostateczne finansowanie polskich instytucji oraz artystów.

– Żadna wspólnota nie może istnieć bez kultury. Kultura daje nam podstawę do funkcjonowania razem, kultura to patriotyzm. My od ponad 7 lat budujemy polską kulturę, nasi poprzednicy tego nie robili. Bez dbania o kulturę nie będziemy silnym państwem. Nasi poprzednicy nie dbali o kulturę, nie przekazywali na nią nawet 1 procent PKB, wyprzedawali nasze instytucje kultury – powiedział polityk PiS.

Silna Polska

Gliński podkreślał, że w dobie kryzysów i geopolitycznych wyzwań Polska musi być silna "tożsamościowo i duchowo". Rząd Prawa i Sprawiedliwości zadecydował, że "kultura nie będzie zapomniana". Stąd też, jak powiedział minister kultury, w ciągu ostatnich lat poczyniono duże inwestycje w nowe muzea i instytucje kultury.

– Nasi poprzednicy nie dbali o polską historię. My inwestujemy w kulturę, zrealizowaliśmy 6200 inwestycji w kulturę, ale łącznie zrealizowaliśmy ponad 30 tys. programów kulturalnych w całej Polsce – wskazywał wicepremier. Polityk dodał, że to rząd PiS zrealizował ponad 300 inwestycji w obszarze muzealnym. Wiele placówek zostało podniesionych do rangi muzeów narodowych. Wsparcie otrzymało także ponad 300 bibliotek.

– Spełniliśmy nasz obowiązek wobec kultury i wobec polskiego społeczeństwa. Zwiększyliśmy nasze działania wobec Polonii, jesteśmy obecni na całym świecie i dbamy o polskie dziedzictwo poza granicami państwa – mówił dalej Gliński.

