Poręba: Idea PO to głównie idea hejtu. PiS chce pokazać kontrast

W sobotę odbyła się pierwsza część konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu udział biorą prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki, europoseł Beata Szydło, czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych, wśród których znalazły się m.in. panele: gospodarczy, energetyczny, rolniczy, społeczny, edukacyjny, ale także sportowy.

"Programowy Ul PiS". Poręba: Chcemy pokazać kontrast

Wieczorem na antenie TVP Info gościł Tomasz Poręba. Europoseł PiS mówił o idei przyświecającej organizatorom wydarzenia oraz krótko podsumował pierwszy dzień.

– Wysłuchaliśmy głosów Polaków - naszych najlepszych ekspertów. Spotkań było kilka tysięcy i propozycje będziemy konkretyzować w postaci propozycji programowych, a że po drugiej stronie mamy trutni - opozycję, która hejtuje, ma w sobie język nienawiści i chce nas bardzo mocno atakować nie programem, ale nienawiścią, chcemy pokazać ten kontrast - PiS to programowy ul, programowa debata o polskich sprawach, a po drugiej stronie opozycja, która nie ma żadnego programu i wiarygodności – powiedział polityk.

Poręba: PO to głównie idea hejtu

W dalszej części europoseł wyraził swoją opinię na temat różnicy pomiędzy jego ugrupowaniem a konkurencyjną Koalicją Obywatelską. Jego zdaniem obóz rządzący mimo trudności konsekwentnie realizuje swój program, podczas gdy największa partia opozycyjna w istocie nie prezentuje żadnego merytorycznego przekazu ani idei, które mogłoby zainteresować Polaków. – To głównie idea hejtu, nienawiści, pomawiania, nazywania Polaków ludźmi, którzy wyłącznie "chleją" i oczekują na pomoc społeczną – ocenił Poręba.

– To kampania, której twarzą jest Donald Tusk, który swoje wystąpienia opiera na hejcie i nienawiści. Wiemy, że ich kampania właśnie taka będzie. Nie będzie oparta na budowaniu dobrych perspektyw, ale na tym, by wprowadzić jeszcze więcej nienawiści, jeszcze bardziej podzielić Polaków, wprowadzić do rodzin pierwiastek, który niszczy wspólnotę, jaką jest Polska – powiedział Poręba do widzów TVP Info.

W jego opinii ekipa Tuska ani nie jest wiarygodna, ani – razem z PSL – nie poradziła sobie z rządzeniem. – Jak było? Możemy powiedzieć, że Donald Tusk to twarz polskiej biedy. To Polska zakupów na zeszyt, biedy dzieci, uzależnienia energetycznego od Rosji – przekonywał odbiorców. – Jeśli PO wróci do władzy, to 500 plus czy programy socjalne zostaną zlikwidowane. Już trwa przygotowanie gruntu pod tą decyzję – dodał.

