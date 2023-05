Kaczyńskiego zapytano o największy sukces PiS. O to, co odpowiedział

W sobotę o godzinie 11.00 rozpoczęła się konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu bierze udział prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii. Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych. Oprócz polityków PiS pojawią się zaproszeni goście, którzy będą uczestniczyć w poszczególnych dyskusjach. Przedstawione zostaną postulaty programowe.

Największy sukces PiS?

W trakcie przerwy między panelami Jarosław Kaczyński został zapytany, co uważa za największy sukces swojej formacji.

– To, że po dwóch kadencjach w bardzo trudnych czasach, mamy szansę na trzecią kadencję i nie dlatego, że nie ma przeciwnika, tylko dlatego, że po prostu myśmy zmienili Polskę. Jak kiedyś powiedziałem, zmieniliśmy ustrój w Polsce na nieporównanie bardziej sprawiedliwy – odparł prezes PiS.

Naprawa demokracji

W sobotę podczas pierwszego dnia konwencji jako pierwszy głos zabrał Jarosław Kaczyński. Polityk podkreślał, że jego ugrupowanie w dużym stopniu zrealizowało swoje wyborcze obietnice z 2015 i 2019 roku, choć przyznał też, że "nie wszystko zostało wykonane". Kaczyński stwierdził, że rządy Zjednoczonej Prawicy doprowadziły do "naprawy demokracji".

– My doprowadziliśmy, użyję tutaj słów łagodnych, do naprawy naszej demokracji, bo demokracja to rządy narodu, obywateli, kiedyś zawsze używało się określenia „rządy ludu”. Otóż ich istotą jest wyłanianie władzy w procesie wyborczym, który ma charakter konkurencyjny – powiedział.

Prezes PiS wskazał, że jego partia chce dalej umacniać w Polsce demokrację "i na poziomie samorządów i oczywiście całego państwa". – Nie chcemy manipulacji. Manipulacji mamy dosyć, manipulacja była w komunizmie i także po 1989 roku – mówił.

Polityk podkreślał, że Polska musi być silna w każdym aspekcie swojej państwowości.

– Polska musi być silna gospodarczo, militarnie, duchowo i moralnie. Rozbudowujemy armię, która staje się coraz bardziej silna. Ostatnie lata pokazały, że Polacy siły duchowej mają bardzo wiele. To jest fundament, na którym możemy się opierać – stwierdził.

