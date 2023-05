Kąśliwy komentarz Tuska o konwencji PiS. Szybka riposta Fogla

Trwa drugi dzień konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Na niedzielę zaplanowano panele zatytułowane "Bezpieczna Polska", "Bezpieczeństwo energetyczne" oraz "Suwerenna Polska". W części poświęconej kwestiom bezpieczeństwa narodowego wystąpił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Tusk: W kolejce Mejza i Bielan

W sobotę Donald Tusk nie komentował konwencji programowej konkurencyjnej formacji. W niedzielę postanowił jednak zabrać głos.

"Dziś w ulu pan Błaszczak o bezpieczeństwie. W kolejce pszczółka Mejza o zdrowiu dzieci i Bielan o zbieraniu miodu" – napisał krótko lider Platformy Obywatelskiej.

Fogiel: Uaktywnił się, gdy Błaszczak przypomniał

Do treści tweeta szybko odniósł się poseł PiS Radosław Fogiel. "Donald Tusk to poważny polityk. Donald Tusk to poważ..". – skomentował.

"Swoją drogą to ciekawe, że Donald Tusk uaktywnił się od razu, gdy min. Błaszczak przypomniał, jak jego rząd osłabiał polskie bezpieczeństwo likwidując jednostki wojskowe na wschodzie Polski, ale poza infantylnymi wpisami nie ma na ten temat nic do powiedzenia" – dodał.

Błaszczak: Rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe

Fogiel nawiązał do fragmentu wypowiedzi Błaszczaka, w którym minister stwierdził, że rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe. Powiedział, że przez osiem lat tych rządów zostało zlikwidowanych ponad 600 jednostek organizacyjnych WP, w tym zmechanizowaną dywizję, zlokalizowaną na wschód od Wisły. Powiedział nawet, że ówcześni rządzący "zaprosili agresora na ziemie polskie".

Można by powiedzieć, że oni otworzyli Bramę Brzeską, likwidując Pierwszą Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Ona była odpowiedzialna właśnie za bezpieczeństwo tej środkowo-wschodniej części naszego kraju. Zaprosili niejako agresora na ziemie polskie. My zamykamy Bramę Brzeską – zapewnił Błaszczak.

Szef MON: Jutro pierwsze HIMARS-y

W dalszej części wystąpienia minister mówił m.in. o poszczególnych rodzajach uzbrojenia, które są nabywane dla Wojska Polskiego. To m.in. amerykańskie czołgi Abrams, z którymi docelowo będą miały współpracować nowoczesne śmigłowce Apache.

– Czołgi Abrams wraz ze śmigłowcami Apache stanowią zaporę nie do przebicia. Dlatego, że ciężkie czołgi plus śmigłowce uderzeniowe – wojsko zorganizowane na wzór amerykański, czyli na wzór najsilniejszej armii na świecie, daje nam gwarancję bezpieczeństwa – ocenił Mariusz Błaszczak.

– W 2018 roku podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot – one już są w Polsce. W 2019 roku HIMARS-y. Przedstawię Państwu informację – jutro pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce. W 2020 roku zamówiliśmy najnowocześniejsze na świecie samoloty F-35 – w przyszyłam roku te samoloty będą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Już szkolą się na nich nasi piloci – powiedział minister Błaszczak.

"Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę"

Podczas swojego wystąpienia Błaszczak zapewnił wyraźnie, że rządzącym przyświeca stara łacińska sentencja Si vis pacem, para bellum - chcesz pokoju, szykuj się do wojny. – My chcemy pokoju, dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, staramy się stworzyć tak silne wojsko, żeby odstraszyć agresora, żeby nie odważył się napaść na naszą ojczyznę – zaznaczył. W tym kontekście szef MON mówił o zabezpieczaniu Bramy Brzeskiej przez Wojsko Polskie. – My zamykamy Bramę Brzeską – pochwalił rząd Błaszczak. Szef resortu obrony powiedział, że gdyby wojska rosyjskie weszły na terytorium wschodniej Polski, zapewne doszłoby do zbrodni na cywilach – jak w Buczy, czy w Irpieniu. – PiS na to nie pozwala i nie pozwoli – zapewniał Błaszczak.

