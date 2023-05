Warzecha: Głupia polityka antyepidemiczna

– Rozliczenia dokonuje Jerzy Karwelis w długim tekście, do którego impulsem był łzawy list ministra Adama Niedzielskiego do kierownictwa Pfizera, w którym to pan minister skarżył się, że Pfizer cały czas chce dostarczyć zamówione szczepionki, choć one już nie są potrzebne, a my będziemy musieli za to płacić – wskazuje publicysta.

Drugim tekstem w ramach tematu numeru, jest wywiad Ryszarda Gromadzkiego z poseł Anną Marią Siarkowską. - Lekarze, którzy w czasie pandemii mieli odwagę cywilną, żeby zakwestionować narrację suflowaną przez polityków, media i mainstream lekarski, powinni dostać medale, a nie być ciągani przed sądy dyscyplinarne – mówi parlamentarzystka Suwerennej Polski.



Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Pogrążamy się w bagnie i bez rozwiązań radykalnych może być tylko gorzej. Co będzie z Polską, kiedy zbuntowani „peosędziowie” zdelegalizują wynik wyborów i zostanie to podchwycone przez mocarstwa unijne i Brukselę? – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Sprawiedliwość w bagnie”.

– Autorzy „Encyklopedii Antykultury” postawili sobie szalenie ambitne zadanie. Po pierwsze, uznali, że trzeba i można pokazać wspólny mianownik stojący za wieloma zjawiskami i zmianami kulturowymi, które z niepokojem współcześnie obserwujemy. Po drugie – niejako kwestionując istniejące i rozwijane podejścia akademickie – podjęli próbę nowego odczytania ideologii neomarksistowskiej – stwierdza Tomasz Rowiński w artykule “Encyklopedia antykultury czy antykatechizm?”.

– Finowie za niepodległość oddali 10 proc. terytorium kraju. Ukrainy taki scenariusz nie zadowala. Czy to słuszna postawa? – rozważa Mariusz Dzierżawski w tekście “Kto wygra wojnę na Ukrainie?”.

W najnowszym numerze również Joanna Bojańczyk o luksusowym zapachu miliardów Bernarda ARNAULTA – najbogatszego człowieka świata.